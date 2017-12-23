2018 yılında 12 burca dair kariyer rehberi!

Dinçer GÜNER

Koç ve Yükselen Koç

Mars 17 Mart'ta Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 16 Mayıs'a kadar bu burçta seyahat edecek. Mars'ın bu burca geçişiyle beraber, iş ve kariyer konularında daha hırslı ve verimli olacaksınız. Kendinizi hedeflerinize daha yakın hissedeceğiniz, daha kolay organize olabileceğiniz bir dönem başlıyor. İş ve kariyer konularına tüm enerjinizi yönelteceğiniz, zaman zaman stresle mücadele etmeniz gereken bir süreç olacak. Kariyerinizle ilgili yeni girişimler yapmak, gücünüzü ortaya koymak, hedef belirleyip stratejik bir şekilde bu hedeflere doğru yönelmek için harika bir dönem. Bu dönem yöneticilerinizle gerilmemeye, sıkıntılı ortamlardan uzaklaşmaya dikkat edin. İş hayatınızda yükselebilirsiniz. Başkalarının istifası sizin yolunuzu açacak.

28 Haziran'da, Oğlak burcunda 6 derece Dolunay meydana gelecek. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda bir sonlanma yaşayabilirsiniz. Bu, üstlendiğiniz bir projenin sonuna gelmek olabileceği gibi, üstlerinizden birinin istifası, terfisi veya görevden ayrılması gibi bir durumdan da kaynaklanabilir. Hafif gergin bir Dolunay olacağı için ani kararlar almaya, öfke durumlarına karşı dikkat etmenizde yarar var.

Merkür 6 Eylül'de Başak burcuna geçiş yapacak ve 22 Eylül'e kadar bu burçta seyahat edecek. Hayatınızda akla gelebilecek her türlü iletişim odağınız, iş ortamınız, birlikte çalıştığınız kişiler, günlük işleriniz üzerine olacak. İş arayanlar bu süreçte yeni başvurular yapabilir. İş ortamınızda çok daha detaycı, eleştirel ve titiz olabilirsiniz. İşle ilgili bir eğitime başlayabileceğiz gibi, hali hazırda yaptığınız işle ilgili yeni şeyler öğrenmeye çok daha açık olacaksınız. Rutin işlerinizi akılcı yöntemlerle çözebileceksiniz.

Boğa ve Yükselen Boğa

15 Şubat'ta, 27 derece Kova'da Güneş Tutulması meydana gelecek ve ay boyunca etkili olacak. Tutulmayla kariyer, statü, prestij ve iş konuları hayatınızın odak noktası haline gelecek. Bu alanda sıra dışı deneyimler yaşayabilir, ilginç tekliflerle karşılaşabilirsiniz. İş konusunda önemli bir organizasyona dahil olabilirsiniz. Özel bir proje içinde olmak üzere teklif alabilirsiniz. Bu durum her şekilde size prestij katacak. Bu tutulmayla birlikte size yeni iş kapıları açılabilir. İşinizde, teknolojiyi ve dijital pazarlamayı daha aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Fakat bu durum sizin pek de beklediğiniz tarzda bir kariyer gelişmesi olmayacak. İş hayatı konusunda sürprizlere hazır olun.

Mars 16 Mayıs'ta Kova burcuna geçiş yapacak ve 26 Haziran'da Kova burcunda geri hareketine başlayacak. Bu geri hareket 29 Ağustos'a kadar devam edecek. Akabinde Mars'ın Kova burcu seyahati 11 Eylül'e kadar sürecek. İnisiyatif almanızı ve daha çok mücadele etmenizi gerektiren yeni konular gündeme gelecek. Planladığınız hedeflere doğru daha hızlı bir şekilde yol alabilirsiniz. Kariyerinizi ilgilendiren konularda olası gerginliklere karşı, soğukkanlılığınızı korumanız sizin açınızdan yararlı olacak. İş arayan Boğa ve Yükselen Boğa burçları belirtilen tarihe kadar çeşitli gelişmelerle karşılaşabilirler.

27 Temmuz'da 4 derece Kova burcunda Ay tutulması meydana gelecek. Bu tutulmayla birlikte kariyer, statü, prestij, iş konuları hayatınızın odak noktası haline gelecek. Bu alanda daha önce denemediğiniz tecrübeler yaşayabilir, yeni tekliflerle karşılaşabilirsiniz. İş konusunda önemli bir organizasyona dahil olabilirsiniz. Bu gelişmeler size her şekilde prestij katacak. Bu tutulmayla sizlere yeni iş kapıları açılabilir. Yaptığınız işte teknolojiyi, dijital pazarlamayı daha aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Ya da dijital bağlantılı işlerle daha fazla haşır neşir olmanız gerekebilir. Bu sizin pek de umduğunuz tarzda bir kariyer gelişmesi olmayacak. Kariyer konusunda sürprizlere hazır olun. Bu durum kendinizi daha özgür hissetmenize neden olacak.

İkizler ve Yükselen İkizler

Venüs 11 Şubat'ta Balık burcuna geçiş yapacak ve 7 Mart'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde, iş ve kariyerinize yönelik konularda keyifli bir sürece gireceksiniz. Bu sırada kendinizi daha rahat bir şekilde ortaya koyabilecek ve göz önünde olacaksınız. Size destek olabilecek kişilerle bir araya gelmenize çok az kaldı. Sanatsal aktivitelere katılabilir, sanat ve yaratıcılıkla ilgili bir konularda önemli deneyimler yaşayabilirsiniz. Eğer yalnızsanız iş vasıtasıyla tanıştığınız bir müşteriniz veya işyerinde farklı departmanda olan biriyle aranızda romantik bir etkileşim olabilir.

Mart ayında, 18 derece Balık burcunda Yeni Ay meydana gelecek. İş ve kariyer konuları ön plana çıkacak. Kariyerinizle ilgili bir kavşaktan geçebilirsiniz. Önemli gelişmeler kapınızda. Ev ve iş hayatı arasında denge kurmalı, yer değiştirme, taşınma, tadilat gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Ortağınızın veya eşinizin finans konularıyla ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir

26 Ağustos'ta 3 derece Balık burcunda Dolunay meydana gelecek. İş ve kariyer konuları ön plana çıkacak. Bu sırada iş hayatınızla ilgili önemli kararlar vermeniz gerekebilir. Mars, 18 Kasım'da Balık burcuna geçiş yapacak ve sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. İş ve kariyer konularında daha hırslı, verimli ve kendinizi hedeflerinize daha yakın hissedeceksiniz. Her konuda kolay organize olabileceğiniz bir dönem başlıyor. İş ve kariyer konularına enerjinizi yönelteceğiniz zaman stresle mücadele etmeniz gereken bir süreç olacak. Kariyerinizle ilgili gücünüzü ortaya koymak, hedef belirleyip bu hedeflere doğru yönelmek için harika bir süreçte olacaksınız. Bu dönem yöneticilerinizle gerilmemeye, sıkıntılı ortamlardan uzaklaşmaya dikkat edin. İş hayatınızda yükselişin yanı sıra olası başkalarının istifaları da yolunuzu açabilir. Yalnız kararsız olmak, dağılmak, ne istediğini bilmemek, kafa karışıklığı gibi durumlar bu transitten negatif anlamda yararlanmanıza sebep olabilir. Dikkatli olmanızda yarar var.

Yengeç ve Yükselen Yengeç

Merkür 6 Mart'ta Koç burcuna geçiş yapacak. 21 Mart'ta ise Merkür Koç burcunda geri hareketine başlayacak 17 Nisan'a kadar da geri hareketi sürecek ve bu durum 13 Mayıs'a kadar devam edecek. İş ve kariyer hayatınızda, düşüncelerinizle ön plana çıkabilirsiniz. İş hayatınızda hızlı düşünüp, hızlı karar verip, çözüm odaklı olabileceksiniz. Aceleci davranmanız bazı sorunlara yol açabilir. Bu yüzden önemli kararlardan önce bir nefes alıp, iyice düşünmenizde yarar var. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda çeşitli anlaşmalara imza atabilirsiniz. Eğer bir iş arayışı içindeyseniz, bu dönemde sık sık iş görüşmelerine gidebilirsiniz. Venüs 7 Mart'ta Koç burcuna geçiş yapacak ve 31 Mart'a kadar da bu burçta seyahat edecek. İş ve kariyerinize ilişkin konularda sizleri keyifli gelişmeler bekliyor olacak. Kuracağınız samimi ilişkiler, iş hayatında daha hızlı ilerlemenize yardımcı olacak. Bu tarihe kadar kendinizi daha rahat ortaya koyabileceksiniz. İş görüşmelerine gitmek için olumlu bir zaman.

16 Nisan'da 28 derece Koç burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Eğer iş arıyorsanız, önümüzdeki 10 günlük süreci iyi değerlendirin. Bu sırada sürpriz, beklenmedik ve ani iş teklifleri alabilirsiniz. Geçmişte yaptığınız bazı başvurulardan geri dönüşler alabilirsiniz. İşle ilgili seyahate çıkmanız gerekebilir.

25 Eylül'de 1 derece Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. 10. evinizde gerçekleşecek olan bu Dolunay, iş hayatı, iş hayatındaki dengeler, kariyerinize yönelik durumlar, yöneticilerle ilişkiler, toplum önünde olmanızı sağlayacak konular üzerinde etkileyici olacak. İş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, terfi etmek isteyenler, takdir görmek isteyenler için destekleyici etkiler devrede olacak. Fikirlerinizle yöneticilerinizin dikkatini çekebilirsiniz. İş ve kariyerinizle ilgili yeni bir takım başlangıçlar gündeme gelebilir. Daha çok toplum önünde olmanız gereken koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yalnız dikkatli olun, çok fazla göz önünde olacağınızdan dolayı hem iyi hem de kötü adımlarınız gözden kaçmayacak.

Aslan ve Yükselen Aslan

31 Mart'ta Venüs, Boğa burcuna geçiş yapacak, 24 Nisan'a kadar bu burçta seyahat edecek ve kariyerinizi parlatmaya başlayacak. İşinizden her zamankinden daha çok keyif alacaksınız. İş değiştirmek isteyenler yeni görüşmelere gidebilirler. İş hayatınızda özellikle kadın figürlerden destek alacaksınız. Terfi, maaş zammı gibi durumlar da söz konusu.

13 Mayıs'ta Merkür, Boğa burcuna geçiş yapacak ve 30 Mayıs'a kadar bu burçta seyahat edecek. İş hayatınızda bilgi ve iletişim çok daha fazla ön plana çıkmaya başlıyor. Bu durum, yeni tanışacağınız kişilerle ilgili olabilir. İş hayatınıza ilişkin yeni fikirler gelebilir, iş seyahatleri yapabilir, sözleşmeler anlaşmalar gündeme gelebilir. Bu süreçte fikirlerinizi üstlerinize kabul ettirmek çok daha kolay olacak. İş anlamında güzel destekler alacaksınız. Önemli toplantılarınızı bu hafta yapabilirsiniz. Kariyer anlamında koşulların hızla iyileştiğine şahit olabilirsiniz. İş görüşmelerinizi bu tarihe kadar yapabilirsiniz, iş değişikliği için güzel bir süreç. 15 Mayıs'ta 24 derece Boğa burcunda Yeni Ay meydana gelecek ve ortalama 5-6 gün boyu etkili olacak. Hayatınızda hak ettiğiniz değeri artık elde edebilirsiniz. Bu hafta Boğa burcunda Yeni Ay var. Yaptığınız işle ilgili Kazançlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. iş arayanlar bu dönemde iş görüşmeleri yapabilirler, işi olanlar iş hayatlarında kendilerini daha net bir şekilde ortaya koyabilirler. Kariyer konusunda yeni başlangıçlar söz konusu.

15 Mayıs'ta Uranüs, Boğa burcuna geçiş yapacak ve 2026 senesine kadar bu burçta seyahat edecek. İş ve kariyere yönelik değişiklik ihtiyacınız artabilir. Mesleğinizi icra ediş şeklinizde bazı değişiklikler olabilir. Bir diğer olası etki ise kendi işinizi kurmak adına önemli adımlar atmak. Uranüs, Boğa burcunda uzun yıllar kalacak. Bu yüzden, sözünü ettiğimiz geçişin bu ay olması bahsettiğim radikal değişimleri yaşayacağınız anlamına gelmiyor ama yaşayabilirsiniz de! Uranüs her önemli açı aldığında ve kişisel gezegenlerinizde eğer Boğa burcunda yer alıyorsa, bu etkileri çok daha derinden ve etkin bir şekilde hayatınızda gözlemleyebilirsiniz. Tabii Uranüs sizleri toplumun önünde daha çok görünmenize sebep olabilir. Bu durum zaman zaman skandallar şeklinde ortaya çıkabilir. Uranüs, özgürlük ve devrim anlamına gelir. Sizin de özgürleşeceğiniz ve devrimler yaratacağınız alan kariyer ve toplumsal statünüzle ilgili olacak. Yıllardır yaptığınız ama sizi bunaltan mesleğiniz her ne ise buna bir son verip farklı alanlara yönelebilirsiniz. Gayrimenkul, tarım gibi işler yapabilirsiniz.

24 Ekim'de 1 derece Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. Yaptığınız işle ilgili güzel ve kazançlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. İş arayanlar bu dönem iş görüşmesi yapabilirler, işi olanlar iş hayatlarında kendilerini daha net bir şekilde ortaya koyabilirler. İş hayatınıza ilişkin çalışma sisteminize ilişkin bir dönüşüm habercisi olabileceği gibi, önemli bir iş arkadaşınızdan gelecek olan desteğe de işaret ediyor olabilir. İş hayatınızda sağlam adımlar atabilir, kolay kolay risk almayabilirsiniz. Bu hafta özellikle maaş zammı konuşmak veya daha iyi maaşlı bir işe geçmek içinde koşullar gayet uygun.

Başak ve Yükselen Başak

Venüs 24 Nisan'da İkizler burcuna geçiş yapacak ve 19 Mayıs'a kadar bu burçta seyahat edecek. İş ve kariyerinize ilişkin konularda harika etkiler yaratacak. Bu sırada parlak fikirlerinizle göz doldurabilir, yöneticilerinizle aranızı düzeltebilirsiniz. Bu sırada şartları daha iyi olan yeni iş teklifleri alabilirsiniz.

30 Nisan'da 9 derece Akrep burcunda Dolunay meydana gelecek. Tüm iletişim araçlarıyla aktif iletişim içinde olacaksınız. Bu süreçte yeni seyahatler planlayabilir, web sitesi, blog açabilir, daha önce başladığınız yazıları bitirebilir, elinizdeki evrakları tasnif edebilirsiniz. Yakın çevreniz ve kardeşlerinizle aranızda fikir alışverişleri çok yoğun olabilir. Oturduğunuz apartmandaki koşulları iyileştirmek için yeni projeler üretebilirsiniz. Kitap yazmaya karar verebilir, bunun için de yayınevleriyle yeni bağlantılar kurabilirsiniz. Bunun yanı sıra tanıtım, pazarlama gibi işler için de oldukça uygun bir hafta.

13 Haziran'da 22 derece İkizler burcunda Yeni Ay meydana gelecek. İş ve kariyer konuları ön plana çıkacak. Kariyerinizle ilgili önemli bir kavşaktan geçebilirsiniz. Ev ve iş arasındaki dengeyi iyi kurmalı, yer değiştirme, taşınma, tadilat gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Ortağınızın veya eşinizin finansal sorunlarıyla ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

23 Kasım'da 0 derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. İş ve kariyer konuları ön plana çıkacak. Kariyerinizle ilgili önemli gelişmeler kapınızda. Ev ve iş arasında ki dengeyi iyi kurmalı, yer değiştirme, taşınma, tadilat gibi konularla ilgilenebilirsiniz.

Terazi ve Yükselen Terazi

Ocak'ta 11 derece Yengeç burcunda Dolunay meydana gelecek. 2 Ocak civarı iş ve kariyerinizi ilgilendiren konular gündemde olacak. Bu sırada organize olmanız sayesinde işlerinizi çok daha kolay bitire bileceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerden ve hizmet aldığınız yerlerden destek göreceksiniz. Yeni işler, projeler ve teklifleri ortaya çıkabilir.

19 Mayıs'ta Venüs, Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 13 Haziran'a kadar bu burçta seyahat edecek. Özellikle iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda bu tarihe kadar iyi ilişkiler kurabileceğiniz, huzurlu, şanslı gelişmelerin olabileceği bir süreç geçireceksiniz. Terfi ve iş değişiklikleri gündeme gelebilir. Üstlerinizle daha kolay anlaşacaksınız. Yalnız olanlar iş sayesinde tanışacakları biriyle flört edebilirler.

12 Haziran'da Merkür, Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 29 Haziran'a kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün bu hafta Yengeç burcuna geçişiyle birlikte; iş ve kariyerinize ilişkin konularda, bilgi alışverişlerinizde artış olacak. İş ve kariyerinize ilişkin konularda bazı önemli kararlar almanız gerekebilir. Bu süreçte yeni iş görüşmelerine gidebilir, yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Bu konularla ilgili vereceğiniz kararlar çok duygusal olabilir. 13 Haziran'da 22 derece İkizler burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Hukuksal konular, idealleriniz, yabancılarla ilişkiler, ticaret konuları ön planda olacak. Yönetici pozisyonundaki isim yapmış kişilerle ilişkilerinize dikkat edin. Hayatınızı değiştirebilmek için yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yurtdışıyla ilgili işler veya kişilerle ilgili önemli gelişmeler gündeme gelebilir.

Akrep ve Yükselen Akrep

31 Ocak'ta 11 derece Aslan burcunda Ay Tutulması meydana gelecek. Bu hafta yılın ilk tutulması olan Aslan burcundaki Ay tutulması tüm etkileriyle geçecek. Tutulmaların etkisi 15 gün sürecek. Tutulma ile kariyer ve prestij hayatınızın odak noktası haline gelecek. Bu alanda sıra dışı deneyimler yaşayabilir, ilginç tekliflerle karşılaşabilirsiniz. İş konusunda önemli bir organizasyona dahil olabilir veya özel bir proje içinde olabilirsiniz. Bu, her şekilde size prestij katacak. Bu tutulmayla size yeni bir işin kapıları açılabilir. Yaptığınız işte teknolojiyi, dijital pazarlamayı daha aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu sizin pek de beklediğiniz tarzda bir kariyer gelişmesi olmayacak. İş konusunda sürprizlere hazır olun. Bu durum kendinizi daha özgür hissetmenize neden olacak.

Venüs, 13 Haziran'da Aslan burcuna geçiş yapacak ve 10 Temmuz'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu etkiyle, iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda daha mutlu olacaksınız. Bu konulardaki isteklerinizi daha net bir şekilde ortaya koyabilir ve çevrenizden destek bulabilirsiniz. Üstlerinizle kuracağınız keyifli ilişkiler sayesinde olumlu gelişmeler kaydedebilirsiniz. Bunun yanı sıra popülerliğiniz artıyor ve artık daha görünür olmaya başlıyorsunuz. İş arayanlar özellikle, güzellik, kozmetik, giyim, takı, organizasyonlarıyla ilgili konularda işe başlayabilirler. Venüs kariyeriniz konusunda size destek vermek için kolları sıvıyor.

11 Ağustos'ta 18 derece Aslan burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaların etkileri 15 gün kadar etkin olacak. Tutulmayla birlikte kariyer, statü, prestij ve iş konuları hayatınızın odak noktası haline gelecek. Bu alanda sıra dışı deneyimler yaşayabilirsiniz. İlginç tekliflerle karşılaşabilirsiniz. İş konusunda önemli bir organizasyona dahil olabilirsiniz. Bu, her şekilde size prestij katacak. Ayrıca tutulma size yeni iş kapıları açabilir. Yaptığınız işte teknolojiyi daha aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu sizin umduğunuz türde bir gelişmesi olmayacak. Kariyer konusunda bazı sürprizlere hazır olun; bu sizin daha özgür hissetmenize neden olacak.

Yay ve Yükselen Yay

2 Mart'ta 11 derece Başak burcunda Dolunay meydana gelecek. İş, kariyer, statü, hayat amacı, saygınlık, kariyer hedefleri, üstler, patronlarla ilişkilere işaret eden alanda meydana gelecek. Genel olarak çalışma ortamınızda daha pratik, sistemli, kontrollü bir hafta sizleri bekliyor. Patronlarınız sizden daha mükemmel olmanızı bekleyebilir ve bazı minik eleştiriler getirebilirler. Son 15 gündür üzerinde uğraştığınız işleriniz varsa artık o işleri tamamlamalısınız. Yeni işbaşvuruları yapabilir ya da işinizle ilgili konularda kendinize çeki düzen verebilirsiniz.

10 Temmuz'da Venüs, Başak burcuna geçiş yapacak ve 7 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu harika bir etki. Üstlerle ilişkiler, destekler almak ve terfi konularında olumlu gelişmeler söz konusu. Bunun yanı sıra işini değiştirmek isteyenlere müjdeli haberlerim var. Venüs yeni bir işl bulmanız konusunda size destek sağlayacak. Toplum önünde daha çok görünür olacaksınız ve statünüzde bir yükseliş meydana gelecek.

26 Ağustos'ta 3 derece Balık burcunda Dolunay meydana gelecek. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma, tadilat, gayrimenkul alım-satım konuları ön planda olacak. Bu işlerle ilgilenirken kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Kariyerinizi ilişkilendiren konularda güç çekişmelerine dikkat. Dolunay Balık burcunda olacağından, evinizde veya ofisinizde su tesisatı sorunları oluşabilir. Banyo, tuvalet ve mutfağı elden geçirmeniz gerekebilir.

9 Eylül'de 17 derece Başak burcunda Yeni Ay meydana gelecek. İş, kariyer, statü, hayat amacı, saygınlık, kariyer hedefleri, üstler, patronlarla ilişkilere işaret eden alanda meydana gelecek. Genel olarak çalışma ortamınızda daha kontrollü bir hafta sizleri bekliyor. Patronlarınız sizden daha mükemmel olmanızı bekleyebilir. Son 10 gündür üzerinde uğraştığınız işleriniz varsa artık o işleri tamamlayın. Yeni işbaşvuruları yapabilir ya da işinizle ilgili konularda kendinize çeki düzen verebilirsiniz.

Oğlak ve Yükselen Oğlak

7 Ağustos'ta Venüs, Terazi burcuna geçiş yapacak ve 9 Eylül'e kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs'ün Terazi burcuna geçişiyle beraber iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda destekleyici etkiler altında olacaksınız. Terfi bekleyenler, iş değiştirmek isteyenler, iş arayanlar güzel fırsatlarla karşılaşabilir. İş hayatınızda kuracağınız diplomatik ilişkiler size kazanç olarak geri dönecek. İş arayanlar bu dönem özellikle kadınların ön planda olduğu sektörlerde iş bulabilir. İş hayatında daha hoşgörülü olacaksınız. Eğer hayatınızda kimse yoksa, iş vasıtasıyla işyerinizden biriyle duygusal yakınlaşmalar söz konusu olabilir.

Merkür 6 Eylül'de Başak burcuna geçiş yapacak ve 22 Eylül'e kadar bu burçta seyahat edecek. Hayatın anlamı, din, felsefe, gibi konularda daha fazla araştırmaya, okumaya yönelebilirsiniz. Seyahat nedeniyle pasaport ve vize işleriyle uğraşmanız gerekebilir. Hukuksal konularla ilgili beklentisi olanlar, bu süreçte keyifli gelişmeler yaşayabilirler. Mevki sahibi kişilerle görüşme yapabilirsiniz. Zihniniz her zamankinden daha meşgul. Farklı kültürler hakkında okuyabilir, bilgi sahibi olabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamak, dil kursuna gitmek, yabancı dilinizi geliştirmek için uygun bir dönem. Ticari ilişkilerinizi geliştirmek, ticarete atılmak, yabancılarla çalışabileceğiniz iş olanakları geliştirmek, çok uluslu firmalara iş başvuruları yapmak içinde harika bir süreç.

9 Ekim'de 15 derece Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. İş ve kariyerinizi ilgilendiren koşullar ön planda olacak. Yeni iş teklifleri alabilir, yükselmenizi sağlayacak koşullara kavuşabilirsiniz. Bazı konularda kararsız kalıp ne yöne gideceğinizi bilemeyebilirsiniz. Ev ve iş arasında denge kurmak, otorite figürleriyle iletişime geçmek dönemin önemli konuları arasında yer alacak. İşle ilgili konularda finansal anlamda anlaşmaya varmanız halinde, oldukça keyifli bir Ekim ayı sizi bekliyor olacak.

Kova ve Yükselen Kova

Yeni yıla Mars'ın Akrep burcunda seyahat etmesiyle başlıyoruz. 26 Ocak 2018'e kadar da Mars bu burçta seyahat edecek. Gücünüzü yönlendireceğiniz alan, kariyerinizi ilgilendiren konularda olacak. Bu süreçte kariyerinizde hızla yol alabilirsiniz. Sizin için artık yaptığınız mücadelenin meyvelerini alma zamanı. Güçlü olmak ve iddialı görünmek sizin için önemli olacak. İstediğiniz işi elde edebilir, daha iyi koşullara sahip işler için mücadele edebilirsiniz. Bu dönem özellikle yöneticilerinizden, sizin üst konumunuzda olan kişilerden güzel destekler alabilirsiniz. Şu dönem kariyerinizi ilgilendiren her konuya asılın çünkü elinizden hiçbir şey kurtulamaz. Yalnız Mars'ın savaşmakla ilgili olduğunu sakın unutmayın; bu dönemde patronlarınızla çok sık tartışabilirsiniz.

9 Eylül'de Venüs, Akrep burcuna geçiş yapacak ve Venüs retrosu – retro bitimi derken sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs, Akrep burcunda çok rahat ettiği bir yerleşimde değil. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda şanslı olacaksınız yalnız hırs, rekabet duygusu, kontrol etme isteği ön plana çıkabilir. Derinlemesine araştırma gerektiren işlerde çok başarılı olacaksınız. Yalnız yöneticilerinizin ikazlarına maruz kalabilirsiniz. Doğru adımlarınızla ön planda olacaksınız. Yaptığınız işler birçok kişi tarafından görünür olacak ve beğeni toplayacak.

7 Kasım'da 15 derece Akrep burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni bir işe girebilir, işinizi değiştirebilir ya da terfi alabilirsiniz. Eğer işsizseniz ve iş arıyorsanız bu Yeni Ay çevresinde görüşmelere gidebilirsiniz. Beklemediğiniz bir sektörden iş teklifi alabilirsiniz. Kariyerinizde destekleyici bir etki söz konusu. Fikirlerinizle göz kamaştırabilecek, patronlarınızın gözüne rahatça girebileceksiniz. İş konusunda zihniniz çok iyi çalışacak, tüm krizleri yönetebilecek ve yeni projelerde yer alabileceksiniz.

Balık ve Yükselen Balık

Mars 26 Ocak'ta Yay burcuna geçiş yapacak ve 17 Mart'a kadar bu burçta seyahat edecek. Gücünüzü yönlendireceğiniz, çaba sarf edeceğiniz alanın iş ve kariyerinizi ilgilendiren konular olacağını unutmayın. Bu dönem kariyerinizde hızla yol alabilirsiniz. Yapacağınız mücadelenin verimli meyvelerini almanızın zamanı geldi. Güçlü ve iddialı görünmek sizin için çok önemli olacak. İstediğiniz işi elde edebilirsiniz. Bu dönemde sizin üst konumunuzda olan kişilerden güzel destekler alabilirsiniz. Şu dönem kariyeriniz ilgilendiren her konuya asılın arkadaşlar!

29 Mayıs'ta 8 derece Yay burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu dönemde iş ve kariyer konuları ön plana çıkacak. Kariyerinizle ilgili bir kavşaktan geçebilirsiniz, önemli gelişmeler kapınızda. Ev ve iş arasındaki dengeyi iyi kurmalısınız. Yer değiştirme, taşınma, tadilat gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Ortağınızın veya eşinizin finansal problemleri gündeminizi meşgul edebilir.

Merkür 31 Ekim'de Yay burcuna geçiş yapacak. 16 Kasım'da geri hareketine başlayacak ve bu 8 Aralık'a kadar devam edecek. Sonra da Yay burcunda seyahat etmeye sene sonuna kadar devam edecek. Sizin için iş ve mesleki konulardan yana şanslı bir süreç başlıyor. Bazılarınız terfiler alabilir, bazılarınız iş değiştirebilir, bazılarınız ise yeni müşterilerle çalışabilir. Mesleki anlamda bir eğitim veya seminere girebilirsiniz.

7 Aralık'ta 15 derece Yay burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu durum 10. evinizde gerçekleşiyor. İş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, terfi etmek isteyenler, işle ilgili takdir görmek isteyenler için destekleyici etkiler devrede olacaktır. Fikirlerinizle yöneticilerinizin dikkatini çekeceksiniz. İş ve kariyerinizle ilgili yeni adımlar gündeme gelebilir. Daha çok toplum önünde olmanız gerektiren koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yalnız dikkatli olun, çok fazla göz önünde olacağınızdan dolayı hem iyi hem de kötü adımlarınız gözden kaçmayacak. Terfi gibi bir beklentiniz varsa bunu konuşmak için daha iyi bir zaman bulamazsınız. Eğer iş arayışı içindeyseniz çok uluslu bir firmada ya da yabancı yatırımcıların içinde olduğu bir şirkette işe başlayabilirsiniz. Eğer ki iş kurmak gibi bir niyetiniz varsa, yine bu Yeni Ay zamanını kullanabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili yapacağınız her türlü girişim ve başlangıç hızlı bir şekilde yayılacak ve ilerlemenize yardımcı olacak.

Sözcü