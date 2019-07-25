2018 YILINDAN BERİ KAÇAKLAR!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da yapılan “Suçla Operasyonel Mücadele” denetimleri kapsamında önceki gün Zimbabwe uyruklu 2 kişinin kaçak olduğu tespit edildi. 2018 yılından beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edilmeleri üzerine tutuklanan zanlı Chidiebere Nwaeze ile Kundai Nhembera, dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar. “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçlamasıyla mahkeme huzuruna çıkarılan zanlıların ihraç işlemlerinin tamamlanabilmesi için aleyhlerinde 2’şer günlük tutukluluk süresi temin edildi.

İhraç edilecekler

Meselenin tahkikat memuru Osman Üreten, 23 Temmuz 2019 tarihinde Mağusa’da yapılan polis kontrolleri sırasında tespit edilen zanlı Chidiebere Nwaeze ile Kundai Nhembera’nın polise celp edildiğini söyledi. Üreten, polise celp edilen zanlılar hakkında muhaceretten yapılan kontrolde zanlı Nwaeze’nin 1 Ekim 2018, zanlı Nhembera’nın ise 6 Haziran 2019 tarihinden beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini açıkladı. Zanlılar hakkında ihraç işlemlerinin yapılması gerektiğini belirten Üreten, zanlıların 2’şer gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Tutuklu kalacaklar

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazan Aksun, zanlı Chidiebere Nwaeze ile Kundai Nhembera’nın ihraç işlemlerinin tamamlanabilmesi için 2’şer gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.