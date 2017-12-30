2018’e doğru…

2017’nin tamamlanmasına sayılı saatler kaldı. Dünya, iyisiyle kötüsüyle 2017’ye veda edip, 2018’i karşılamaya hazırlanıyor.

Vatandaşlar artık son hazırlıklarını yapıyor. Yeni yılı kimileri restoranlarda kimileri otellerde kimileri ise aileleriyle birlikte evlerde geçirecek.

2018’in ilk günü Pazartesine denk geldiğinden 1 Ocak resmi tatil olacak.

31 Aralık akşamı Girne’de ve Gazimağusa’da meydan konserleri olacak.

Gazimağusa Belediyesi’nin organizasyonunda Namık Kemal Meydanı’nda İsmet Ekiz ve Koli Bandı saat 22.00’de sahneye çıkacak. Havai fişek gösteri ise saatler 24.00’ü gösterdiğinde Namık Kemal Meydanı’nda ve Maraş Mağusa Gelişim Akademisi’nde olacak.

Girne Belediyesi’nin organizasyonuyla Ramadan Cemil Meydanı’nda da yeni yıl konseri verilecek.

Niyal Öztürk ve grubu saat 22.00’de sahne alacak. Girne Belediye Başkanı NidaiGüngördü, burada halka hitap ederek vatandaşların yeni yılını kutlayacak. Ardından etkinlik havai fişek gösterisiyle 00.30’a kadar devam edecek.

Polis Genel Müdürlüğü, yeni yıl kutlamalarının huzur ve güven ortamında gerçekleşebilmesi için emniyet tedbirlerinin üst seviyeye çıkarıldığını duyurdu.

Polisin yeni yılla ilgili uyarıları da var. Bu uyarıların başında 31 Aralık akşamı ateşli silah ve alkollü araç kullanılmaması geliyor.

Yeni yılın değişmez ve en büyük heyecanı piyango çekilişleri olacak. Türkiye Devlet piyangosunda en büyük ikramiye 61 milyon TL. Devlet Piyangosu ise, yılbaşı akşamı toplam 2 milyon 512 bin TL ikramiye dağıtacak.

Yeni yıl dolayısıyla ise cezaevinde özel bir açık görüş olmayacak…

Vatandaşlar 155 “Polis İmdat”, 112 “Acil”, 199 “İtfaiye”, 101 “Sivil Savunma”, 158 “Sahil Güvenlik”, 177 “Orman Yangın” telefonlarına her zaman olduğu gibi ulaşabilecek.