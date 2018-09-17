2019-2019 ADLİ YILI BUGÜN AÇILIYOR!
2018-2019 Adli Yılı bugün açılıyor.
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Yeni Adli Yıl’ın açılışı nedeniyle Lefkoşa’da, Açık Öğretim Fakültesi Konferans Salonu’nda tören düzenlenecek.
Saat 09.30’da başlayacak açılış töreninde Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı konuşma yapacak.
Adli Yıl açılışına Türkiye Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi’nden yetkililerin yanı sıra, Türkiye Büyük Millet Meclisinden de katılım olacak.
Etiketler : 2018-2019 Adli Yılı, Narin Ferdi Şefik, Hasan Esendağlı
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