2019 YILI BASIN KARTI ARA DÖNEM BAŞVURULARI BUGÜN BAŞLIYOR
2019 Yılı Basın Kartı ara dönem başvuruları bugün başlıyor
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2019 Yılı Basın Kartı ara dönem başvuruları bugün başlıyor.
Başvurular 28 Haziran Cuma gününe kadar Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Sekreterliği’ne yapılabilecek.
Basın Kartı Komisyonu, gerekli evraklar ile birlikte başvuruların 28 Haziran Cuma gününe kadar 09.00-12.30 saatleri arasında Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Sekreterliği’ne yapılabileceğini duyurdu.
Etiketler : 2019 Yılı, Basın Kartı
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