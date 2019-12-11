2020 BÜTÇESİ GENEL KURUL'DA
2020 Bütçesi Genel Kurul’da
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 10.30’da Meclis Başkanı Tebberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.
Genel Kurul’da ilk olarak onaya sunuşlar yer aldı.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşülmeye devam ediyor.
Genel Kurul’un gündeminde bugün, Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Bütçeleri bulunuyor.
Etiketler : Cumhuriyet Meclisi, Genel Kurul, Tebberrüken Uluçay, bütçe görüşmeleri
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