"2020 SİYASETTE BENİM İÇİN SON NOKTA OLABİLİR!"

Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, partiyi parçalamak isteyenlere fırsat vermeden çalışmak gerektiğini belirtti. Partiyi daha da büyüterek 2020’ye ulaşmayı ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine birlik beraberlik içinde girmeyi hedeflediğini kaydeden Özgürgün, siyasette yıllarca kalma gibi bir derdi olmadığına işaret ederek, “2020 benim için siyasette son nokta olabilir…” dedi.

Özgürgün, katıldığı bir televiyon programında ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. UBP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Özgürgün, Belediye Başkanlık yarışında yaşanan sıkıntıların aşıldığını kaydetti.

Değirmenlik’te yapılan adaylık seçimiyle ilgili soruyu yanıtında, “Sorunlar aşılır, sadece şöyle aşılmaz: fazla aday olduğu zaman biri seçilir, diğerleri içerler, o zaman oyları etkiler. Zorlu Töre-Özgürgün ittifakı mümkün değildir” dedi.

Parti içinde dengelere çok dikkat ettiğini kaydeden Özgürgün, “Oy birliği ile arkadaşlar üyeye gidilsin istedi. Üyeye gitme kararını örgütler aldı. Çok yüksek katılımla seçim oldu, seçildi. Ben kimseyi aramadım, sormadım, işaret etmedim. Öyle olmuş olsaydı ‘bu olsun’ derdim olur biterdi. Lefkoşa’da sıkıntıyı aştık. MYK’da oy birliği ile karar verildi” şeklinde devam etti.

“İŞÇİLERİN ÇIKARILMASI KABUL EDİLEMEZ”

Yenierenköy’de yaşanan sıkıntılara da değinen Özgürgün, sıkıntıların UBP-CTP döneminde başladığına işaret ederek, çözümün işten durdurma olmadığını söyledi.

Yenierenköy Belediyesi’ndeki sorunlara çözüm bulunması gerektiğini kaydeden Özgürgün, oradaki işçilerin ekmek parasının ellerinden alınmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Özgürgün, “Tazminat verip, durdurma noktasına gelindi bugün. Böyle bir şey kabul edilemez. Belediyeler Yasası, belediyelerin nasıl kapanacağını ya da nasıl birleştirileceğini belirliyor. Ona göre yapılabilir. İşten attım demekle olmuyor. Açık hüküm de var. Biri mahkemeye gider, aynı şekilde ödemek zorunda kalırsınız” yorumunda bulundu.

“BİZ BİR TARAFTAYIZ, ONLAR DİĞER TARAFTA”

Hüseyin Özgürgün, “UBP yalnız mı?” sorusunu yanıtında, “4 parti ve Cumhurbaşkanı birlikte hareket etti. Erhan Arıklı da iktidarı destekledi ve iktidar partisi gibi davrandı… Biz bir taraftayız, onlar diğer tarafta” dedi.

İkili koalisyonların bile kısa sürdüğünü, 4’lü bir koalisyonun ise hep beraber götürülmesinin hiç de kolay olmadığını savunan Özgürgün, “seçimde yüzde 36 oyla 21 milletvekili çıkarmış bir partiyi ekarte ederek kurulan hükümetin durumu ise daha da zor” ifadesini kullandı.

“PARTİ İÇİNDE BUNA ALET OLANLAR VAR”

Özgürgün, hükümetin icraat için kurulmadığı iddia ederek, “UBP’yi dışarda bırakıp, parçalayarak küçülmesini istiyorlar” dedi.

Bu durumun UBP içindeki muhalifler tarafından kullanıldığını, esas üzücü olanın bu olduğunu kaydeden Özgürgün, “Dışardan sana bunu söyleyen, Özgürgün çekilirse şunu da yap diyecek, yapacaksın. Bunu göremeyecek kadar parti içinde buna alet olanlar var” ifadelerini kullandı.

“PARTİ SEÇİME GİDİYOR. TAKIM RUHU ÖNEMLİDİR”

Hüseyin Özgürgün, şöyle devam etti:

“Bir argümanla aday olunur. Mesela Hüseyin Özgürgün yüzünden dışarıda kaldık, bu bir argümandır. İtirazım olmaz. Bunu üyeye anlatırsın, olur biter. Ancak bunun zamanı yerel seçimlerin yaklaştığı zaman olmaz. Parti seçime gidiyor. Takım ruhu önemlidir. Siyasetin de ta kendisidir. Dışarıyla mücadeleyi doğru yap, sonra içeride devam et. Kalıcı değilim. Parti içinde çözümler kolay. Yapan ve yaptıranlar neden hırslı anlamış değilim.”

“PARTİYİ PARÇALAMAK İSTEYENLERE FIRSAT VERİLMEDEN ÇALIŞMAK GEREKİR”

Yaptıklarını ve yapmayı planladıklarını da anlatan Özgürgün, hep kırgınlıkları aşma çabası içerisinde olduğunu ve partinin özlediği noktaya geldiğini söyledi.

Seçimlerde partinin birinci parti çıkarmaması halinde görevi bırakacağını anımsatan Özgürgün, şöyle devam etti:

“7 Ocak seçimlerinde birinci parti çıktık. 21 UBP- 22 CTP olsaydı sabahtan istifamı koymuştum. O gün de söyledim, 2013’te. Hedefim partiyi büyütmekti. Kırgınlıkları gidererek yapacaktık. Şu anda parti benim özlediğim noktaya doğru geldi. Hedefe ulaştım. Sözlerimi de tuttum. 4’lü koalisyon parçalamak isteyecek, buna izin vermem. 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine birlik beraberlik içinde gitmeyi hedefliyorum. 2020 benim için siyasette son nokta olabilir. Partiyi parçalamadan daha da büyüterek 2020’ye ulaşması ve görevlerimizin tamamlanması diye düşünüyorum. Benim siyasette yıllarca kalma gibi bir derdim yok. 5 sene doldu, 1 sene de önce var. Partiyi parçalamak isteyenlere fırsat verilmeden çalışmak gerekir”

“KIBRIS MÜZAKERELERİ….”

Kıbrıs müzakerelerinde gelinen noktaya da değinen Özgürgün, Ulusal Birlik Partisi’nin tavrının net olduğunu ve sonuç alınmayacak süreçte masaya oturulmaması gerektiğini belirtti.

Özgürgün, “ Sonuç alıcı nihai tarih verilirse, görüşme sürecine itirazımız yoktur. Konuşulmayan bir şey kalmadı. Ama tekrar konuşalım, kahve içelim, bulgur köftesi yiyelim de sonra bakarız derlerse, bunlarla oyalanmaya başlamak Rum tarafına hizmet etmekten başka bir şey değil” dedi.