"2020'DEN SONRA AKTİF SİYASETTE YOKUM!"

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, hedeflerinin 2020 yılında partiyi başarıya taşımak olduğunu söyledi.

Özgürgün, yerel seçim sonrası arkadaşlarıyla durum değerlendirmesi yapacaklarını belirterek, partiyi birlikte Cumhurbaşkanlığına taşma hedefinde olduklarını kaydetti.

Kurultayda üyeleri kendisine yok derse, parti için çalışacağını söyleyen Özgürgün, 2020’den sonra aktif siyasette olmayacağını vurguladı.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Genç TV’de, “Kıbrıs’ta Manşet” programına katılarak gündemi değerlendirdi ve hükümete eleştirilerde bulundu.

“4’LÜ KOALİSYON ZOR”

Hüseyin Özgürgün, Ulusal Birlik Partisi’nin seçimden birinci parti çıkmasına rağmen Ana ve tek muhalefet parti olduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:

“UBP birinci parti çıktı, bunu dikkate almadan hükümet olması mümkün ama ilerlemesi sıkıntılı. İstekli dahi olunsa, 4’lü koalisyon zor. Böyle bir yapıyla başarı arayan bir hükümet var, ancak bir de yapılan zam gerçekleri var. Bizim dönemimizde de zamlar vardı ancak biz süspanse ediyorduk. 1 yılda 3 kez asgari ücrete zam yaptık, bunların asgari ücrete yaptıkları zamlar kurtları- kuşları bile güldürdü. Muhalefetteyken asgari ücreti 3.500 yapacağız diyenlerin, bugün içinde bulundukları tablo ortada.”

“HALKI CEZALANDIRIYORLAR”

KKTC’nin seçime gittiğini ve çıkan neticeye saygı duyulması gerektiğini ifade eden Özgürgün, bir Bakanın televizyonda “Biz iktidar olamadık, sorumluluk almayız” dediğini ileri sürerek, bu açıklamayla halka verilen mesajın net olduğunu savundu.

Özgürgün, bahse konu Bakan için “ ‘1- Ben gerekli yetkiyi alamadım ama hükümetteyim, 2- Yeterli oy almadım, yapmıyorum’ mesajını vererek halkı cezalandırıyor” yorumunu yaptı.

“HÜKÜMETİ KURDUN, ŞİKAYET ETME”

Hüseyin Özgürgün, hükümet vekillerinin sembolik olarak koltukta oturduklarını da savunarak, “Hükümeti kurdun, şikayet etme şansın yok. Şimdi isyan ediyorlar. Ben size fırsat verdim ve konuşmadım, belki düzelir dedim ancak görünen o ki daha da kötüye gidiyorlar” dedi.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın “çekilirim” açıklamalarını da eleştiren Özgürgün, hükümetin hizmet vermesi gerektiğini, şimdiye kadar zaman kaybettirdiklerini, bugün ise devam ettirmeleri gerektiğini söyledi.

Özgürgün, “sorumluluğu aldılar, her şeyi yaparız- düzeltiriz dediler, şimdi de 4’lü koalisyondan dolayı istediklerimizi yapamadık demek olmaz, risk aldınız, o zaman hükümeti devam ettirin” dedi.

“ASIL BEN ONLARI YARGILAYACAĞIM”

Başbakan Tufan Erhürman’ın Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden ödeneksiz izinli olduğunu söylediğini hatırlatan Özgürgün, buna ek olarak yine Özersay ile ilgili Cumhurbaşkanlığı görüşmecisi olduğu dönemde DAÜ’den “maaş aldı” açıklamasının bulunduğunu söyledi.

Özgürgün, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Erhürman’ın şimdiki açıklaması ise tüzüğün yok hükmünde olduğu yönünde. O tüzük Anayasaya aykırıymış. Tufan Erhürman’ın iyi bir hukukçu olduğunu düşünürdüm. Bir de çıkmışlar Hüseyin Özgürgün’ü yargılayacaklarmış. Ben sana yargıla diyorum, eleştir, ne istiyorsan yap diyorum, ama hala beni yargılayacaklarını söylüyorlar. Asıl ben onları yargılayacağım.”

“KKTC BAYRAĞINI KULLANMAKLA YARGILANACAKSAM, HELAL OLSUN”

Hükümetin sürekli ağzında “yargı” kelimesi olduğunu belirten Özgürgün, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Yargı, sandıkta halkın verdiği oylardır. Sen yüzde 19 ile Başbakan oldun. Bana itham ettikleri olaylardan bir tanesi de, benim antetli kağıt kullanıp bastığım. KKTC Bayrağını amblemde kullandı diye beni yargılayacaklarmış. Ben KKTC bayrağını amblemde kullandım diye yargılanacaksam, böyle suça helal olsun.”

“ ‘ÖZGÜRGÜN’ÜN BANA BORCU VAR, BENİ DOLANDIRDI’ DİYEN VARSA SİYASETTEN VAZGEÇERİM”

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, seçim dönemi hakkında çok konuşulduğunu söyleyerek, “İcraatlarımla ilgili itham edemeyenler, iş yapıyoruz diyor. Bir tek kişi çıksın ve Özgürgün’ün bana borcu var, beni dolandırdı desin. Diyen varsa söylesin, siyasetten vazgeçerim. Ancak aynısını onlar da yapacaklar. Önce Doğu Akdeniz Üniversitesine parayı iade edecekler, ondan sonra konuşacaklar. Amaçları muhalefeti sindirmek. Muhalefetin konuşmasını istemiyorlar. O zaman kim konuşacak? Halk zamlar altında eziliyor, bunları kim söyleyecek? Bunlarla uğraşma, halkın yararına çalış, projeleri tamamla” şeklinde konuştu.

“GİRNE YOLUNU KAYIP ŞAHISLAR KAZIYOR”

Girne yolunda yapılan çalışmalara değinen Özgürgün, memleketin en güzel yolunun kazıldığını söyledi.

Özgürgün, önceliğin Dağ yolu olduğunu ancak hükümetin Girne yolundan başladığını dile getirerek durumun farklı olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

“O yolu kayıp şahıslar kazıyor. Bir şey arıyorlar. Yol bunun için kapatıldı. Cumhurbaşkanı da işin içinde. Yolun temeli Ercan’dan atıldı, öncelik dağ yoluydu, hatta Girne- Lefkoşa yolu ilgili firmanın hediyesiydi ama bunlar bu yoldan başladılar. İlk yolu kapattılar, şimdi de kazıyorlar. Kayıp şahıslar için kazıldığı bilgisi var. 1 ay işlem yapılmadı, şimdi neden kuyu kazıyorlar?”

“MAKAMINA SAYGIM VAR, KENDİSİNE YOK”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ilgili eleştirilerini sürdüren Özgürgün, Akıncı’nın boğazına kadar siyasete battığını, makamına saygısının olduğunu ancak kendisine saygısının olmadığını söyledi.

Özgürgün, siyasi partilerin davet edildiği yemeğe katılamayacağını duyurarak, Rumların tavrının net olduğunu, şimdi de yemeğin ortaya çıktığını söyledi ve ekledi: “Sosyal içerikli bir yemek yiyeceksen ye, bize ne?”

“HALKI KANDIRMASINLAR”

Güney Kıbrıs’ın düşüncelerinde değişiklik olmadığına dikkat çeken Özgürgün, dönüşümlü başkanlık diyerek halkın kandırıldığını savundu ve şöyle konuştu: “Sistem, Parlamenter sistem gibi çalışacak, Türk tarafının hakkı olmayacak. Öyle olunca da Başkanın önemi olmayacak. Başkanda yetki yok, tamamen sembolik. Akıncı, bunu çok mühim bir başlıkmış gibi yansıtıyor.”

Koalisyon ile ilgili bir soru üzerine Özgürgün, “4 parti hükümeti götürsün, en tecrübeli isim Serdar Denktaş ancak onunla da sayımız yetmiyor, hükümeti götürsünler, olmazsa erken seçime götürsünler” dedi.

“2020’DEN SONRA YOKUM”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün sözlerini şöyle tamamladı:

“Daha önce de partinin yerel seçime odaklandığını söyledim. Birilerinin parti içinde kurultayı konuşması doğru değil, bunu taban da kabul etmez. Ben kazanırsam kazanırım dedim, 6 adaylı seçimden çıktığımı söyledim. 2020’den sonra devam etmem mümkün değil. Birinci parti çıkacağız demiştim, çıkmasaydık, istifa edecektim. İnanıp oy verdiler, yarı yolda bırakacak değilim.

Cumhurbaşkanlığı seçimi önemli, UBP’nin Genel Başkanı olarak Cumhurbaşkanı adayı olursam, seçimi kazansam da kaybetsem de siyaset biter.

Seçimi kazanırsam, zaten partili olamam, kaybedersem de başarısızlık olarak görür siyaseti noktalarım. Girdiğim hiçbir seçimi kaybetmedim, seçim kaybetmeden bırakmak isterim.

Hedefimiz 2020 yılında partiyi başarıya taşımak. Yerel seçim sonrası arkadaşlarımla bu durumu konuşacağım ve onlara anlatacağım. Partiyi birlikte Cumhurbaşkanlığına taşıyalım. Erken seçim oldu diyelim, hedefimiz yine Cumhurbaşkanlığı.

Kurultayda üyelerim bana yok derse, partim için çalışırım. Ancak net olan bir şey var, 2020’den sonra aktif siyasette yokum.”