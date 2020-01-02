2020'NİN İLK BEBEĞİ DOĞDU...

2020 yılının ilk bebeği Oğulnar Begijanova ve Rüstem Begijanova çiftinin kız bebeği oldu. Yılmazköy’de sakin Türkmen Begijanova çiftinin bebekleri dün sabah saat 05.40’ta Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde dünyaya geldi.



2020 yılının ilk bebeği Oğulnar Begijanova ve Rüstem Begijanova çiftinin kız bebeği oldu. Yılmazköy’de sakin Türkmen Begijanova çiftinin bebekleri dün sabah saat 05.40’ta Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde dünyaya geldi.





