2021-2022 öğretim yılının ikinci dönemi bugün başladı.

24 bini ilkokullarda, 22 bini ortaokul ve liselerde, 4 bini meslek liselerinde olmak üzere 50 bin civarında öğrenciyle 6 bine yakın öğretmen ders başı yaptı.

Öğretim yılının ilk dönemi tüm okullarda 31 Ocak’ta karnelerin dağıtılmasıyla tamamlanmıştı.

İki dönemin ilköğretimde 20 Haziran’da, ortaöğretimde 17 Haziran’da tamamlanmasıyla öğrencilerle öğretmenlerin 3 aylık yaz tatili başlayacak.

Ülke genelinde İlköğretim Dairesi’ne bağlı 125 okul var. 111’i kamu, 14’ü özel olan 125 okulda yaklaşık 24 bin öğrenci eğitim görüyor.

Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 34’ü kamu, 11’i özel olmak üzere 45 okulda yaklaşık 22 bin ortaokul ve lise öğrencisi, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda 3 bin 900 civarında meslek lisesi öğrencisi eğitim alıyor.

KKTC’deki kamu okullarında ve özel okullarda 5 bin 800 civarında öğretmen görev yapıyor.

Öte yandan Kolejlere Giriş Sınavı ikinci basamak sınavı 11 Haziran Cumartesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı ise 25 Haziran Cumartesi günü yapılacak…

8’inci sınıfı tamamlayan öğrencilerin meslek liseleri programlarına tercih başvuruları da 23-27 Haziran tarihleri arasında kabul edilecek.

BRTK