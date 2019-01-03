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  3. '2033'ten geldim' dedi, açıklamaları şoke etti

'2033'ten geldim' dedi, açıklamaları şoke etti

'2033'ten geldim' dedi, açıklamaları şoke etti 1110

2033 yılından geldiğini öne süren yeni bir zaman yolcusu, gelecekte yaşanacağını iddia ettiği olayları anlattı.