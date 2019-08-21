21 AĞUSTOS GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Yeni başlangıçlar için hazırlıklar yaptığınız şu günlerde, kişisel gelişiminize önem vermelisiniz. İnsanlardan biraz uzaklaşmalısınız çünkü yakınınızdaki kişilerin zaman zaman sizi anlamadığını düşündüğünüz oluyor. Rahatlamak için belki akşam saatlerinde tek başınıza dışarı çıkabilir, sevdiğiniz bir yerde yemek yiyebilirsiniz.



BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Yaşadığınız maddi sorunlar gündeminizi bir hayli meşgul etmekte. Projelerinizi hayata geçirebilmek için yeni kaynaklar edinmelisiniz. İlişki konusundaysa istediklerinize sahip olabileceğinizi düşünüyorsunuz. Sağlık noktasındaysa her şeyi sonuna kadar yaşamayı isteyen bir yapıya sahip olduğunuz görünüyor.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Yaşadığınız maddi sorunlar gündeminizi bir hayli meşgul etmekte. Projelerinizi hayata geçirebilmek için yeni kaynaklar edinmelisiniz. İlişki konusundaysa istediklerinize sahip olabileceğinizi düşünüyorsunuz. Sağlık noktasındaysa her şeyi sonuna kadar yaşamayı isteyen bir yapıya sahip olduğunuz görünüyor.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Kendinizi net bir şekilde ifade etme konusunda bir problem söz konusu değil ancak iş hayatınızda çekingen davranışlar sergilemeniz de sizi tanıyanlar tarafından garipsenen bir konu. Üzerinizdeki yorgunluğu atmalı, daha girişken olmalısınız. İlişkiniz konusundaysa ilerleyen süreçler için korku besliyorsunuz. Bu korkuları yenmeli ve anın tadını çıkarmayı denemelisiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Geçmişe takılı kalan bir burç olan Aslan burcu bu hafta daha çok içe dönük sorgulama içerisinde olacak. Bu haftada kendi içerisindeki sorunları bir an evvel halletmeye odaklanan Aslan burcu, bundan sonra daha sağlam adımlar atabilecek.



BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Hayatınızla ilgili yeni kararlar almanın tam zamanı. Değişik fikirler aklınıza geliyor ancak statükocu oluşunuz bunun önüne geçiyor. Yeniliklerden hiçbir zaman korkmamalı, yeni fırsatlar geldiğinde bunları değerlendirmeyi bilmelisiniz. Ruh hayatınızdaysa canlı ve enerjik olarak kararlar alabilmelisiniz. İşinizden memnun olmanıza karşın maddi durumunuz sizde kaygı oluşturuyor. Para anlamında daha güçlü hissetmeniz halinde siz de çok iyi hissedeceksiniz. Yeni iş arayışları içerisindesiniz ve kısa süre içerisinde olumlu bir geri dönüş almanız da mümkün.



TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Alacak verecek konularının sıklıkla konuşulduğu son günlerde birtakım sorunları yaşamanız kuvvetle muhtemel. Aşk konusunda, ısrarcı davranmaktan vazgeçmeli ölçüsünde olmaya gayret etmelisiniz. Sağlık konusundaysa duygusal anlamda yaşadığınız iniş çıkışlar uykularınızı kaçırıyor olabilir.



AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

İdealleriniz doğrultusunda hareket etmeye devam ediyor ve iş anlamındaki tecrübeniz sizi daima birkaç adım ileriye taşıyor. Karşınızdaki kişilerin istek ve taleplerine de yanıt vermeli, uzlaşarak sorunları çözebilmelisiniz. Israrcı oluşunuz bazen insanları yorabiliyor. Bu noktada gereken noktalarda tavrınızı koymalı, yeni fikirlere açık olmalısınız.



YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Uzunca bir süre sonra belki de ilk kez bu kadar güzel bir gün geçireceksiniz. Uzunca bir süredir vakit geçirmediğiniz veya geçiremediğiniz kimselerle bir araya gelecek, sıcak bir ortamın oluşmasında siz de elinizi taşın altına koymanız gerektiğini unutmamalısınız. Özel hayatınızdaysa partnerinizden kaynaklanan birtakım sorunlar olabilir.



OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

İş hayatınız konusunda yeni şeyler keşfetmeli, becerilerinizi ortaya koyabileceğiniz yeni bir alan yaratmalısınız. Eğitiminiz konusunda da birtakım yeni gelişmeler söz konusu. Yıldızları arkanıza almış gibi görünüyorsunuz ve bunu kullanmayı başarırsanız sizi hiçbir olumsuzluk yıldıramayacak.



KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Gergin bir gün geçirmeniz kuvvetle muhtemel. Aile, iş, eğitim derken başınız ciddi anlamda ağrıyacak. Size söylenenlere çok fazla kulak asmamalı, belki akşam saatlerinde küçük bir gezintiye çıkarak kafanızı dağıtmalısınız.



BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

İş hayatınıza ilişkin yepyeni adımlar atmaya hazırlanıyorsunuz. Ancak bu konuda güvendiğiniz kişilerle fikir birliği yapmalı, düşüncelerinizi onlarla paylaşarak daha sağlıklı kararlar vermelisiniz. Fevri olmaktan kaçınmalı, kalbini kırdığınız sevdiklerinizin gönlünü almalısınız.



