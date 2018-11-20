21 KASIM DÜNYA KOAH GÜNÜ

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Dr. Özlem Gürkut, 21 Kasım Dünya KOAH Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, sigara içmenin KOAH hastalığı için en önemli risk faktörü olduğunu vurguladı.

KOAH’ın dünyada her yıl 2.9 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu, günümüzde tüm dünyada üçüncü ölüm nedeni hâline geldiğini, tüm ölümlerin yüzde 5,5’inden sorumlu olduğunu kaydeden Gürkut, KOAH farkındalığının ve bilincinin artırılması amacı ile 21 Kasım’ın Dünya KOAH Günü olarak belirlendiğini belirtti.

Sigara ile birlikte meslek nedeniyle toz, duman ve çeşitli gazların solunması, hava kirliliği, genetik faktörler, kötü beslenme, alkol kullanımının da risk faktörleri arasında olduğunu kaydeden Gürkut, KOAH’ın erken tanısının, hastalığa bağlı sakatlık ve ölüm oranlarını azaltacağını ifade etti.

Gürkut, bu nedenle 40 yaş üstü sigara içmiş ya da içmekte olan, meslek icabı, çevresel ortam gereği tozlu ortamlarda bulunan kişilerde, müzmin (kronik) seyirli öksürük, balgam ve nefes darlığı yakınmalarından en az birinin yaşanması halinde bir göğüs hastalıkları hekimine başvurmasının önerildiğini kaydetti.

KOAH’ın ilerleyici bir hastalık olmasına karşın önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirten Gürkut, KOAH’lı bir hastanın yapması gereken ilk işin, sigarayı bırakmak olduğunu vurguladı.

