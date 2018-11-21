Lefkoşa17 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. 21 KASIM DÜNYA KOAH GÜNÜ
21 KASIM DÜNYA KOAH GÜNÜ

21 KASIM DÜNYA KOAH GÜNÜ

Bugün 21 Kasım Dünya KOAH Farkındalık Günü

A+A-

Bugün 21 Kasım Dünya KOAH Farkındalık Günü…

Sağlık Bakanlığı bugün “DünyaKronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Farkındalık Günü” nedeniyle uzmanların konuşmacı olarak yer alacağı seminer düzenliyor.

Açılış konuşmasını Sağlık Bakanı Filiz Besim’in yapacağı seminerin ilk bölümünde Oturum Başkanlığını Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Dr. Finn Rasmussen, seminerin ikinci bölümünde ise oturum başkanlığını Yödak Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hülya Harutoğlu yapacak.

KOAH’ın tanıtımı, tedavi yöntemleri, güncel konuşmalar, KOAH’ta Pulmoner Rehabilitasyonun Önemi, Aerosol İlaç Veriminde Cihazların Doğru Kullanımı gibi konuların ele alınacağı seminer, 13.00 – 15.00 saatleri arasında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Talasemi Merkezi ‘nde yer alacak.

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.