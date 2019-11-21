21 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Yapmanız gereken evrak işleri sizi biraz gerip strese sokabilir. Kendi sağlığınızı tehlikeye atarak işlerinizi bitirmek hiçbir fedakârlık yapmamalısınız. Bugün telefonla sizi arayan insanlar da gerginliğinizi iyice artırabilir. En doğrusu telefona cevap vermemek.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Partneriniz hakkında endişelendiğiniz konularda biraz rahatlamanız gerekli. Yaşadığınız sorunlar yüzünden sürekli partnerinizi suçladığınızı fark etmeye başladıysanız ara vermek belki de ikiniz için de doğru seçenek olacaktır.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Evinizde çocukların olması bugün sizi mutlu hissettirecek. Bu kendi çocuklarınız da olabilir tanıdıklarınızın da. Onlarla oyun oynamak ya da onlara kitap okumak bugün içinizdeki çocuğu beslemenizi sağlayacak.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün gazete veya dergilerde okuduğunuz haberler hayal gücünüzü genişletmenize yardımcı olacak. İlginizi çeken haberlerle ilgili daha fazla araştırma yapmak ve konunun detaylarını öğrenmek isteyeceksiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün çevrenizde bulunan birinin ilişkisine önemli bir etkiniz olacak. Beden diliniz farklı bir şey anlatırken aslında içten içe başka bir şey ifade etmeye çalışıyor olacaksınız. Etrafınızdakilerin buna nasıl tepki verdiğine dikkat etmelisiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün istemediğiniz harcamalar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Eğer gereksiz harcamalardan kaçınmak istiyorsanız evde kalmanız daha doğru olabilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bir akrabanızın ya da arkadaşınızın ufak bir rahatsızlık geçirdiğini duyabilirsiniz. Bugün o kişiyi ziyaret etmek isteyeceksiniz. Çok samimi olmasanız da yapacağınız bu ziyaret hem sizi hem de karşınızdaki kişiyi çok mutlu edecek.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

İçinde bulunduğunuz ilişkinin size bir şey katmadığını düşünüyor olabilirsiniz. İlişkiyi düzeltmek için tek taraflı çaba harcamak yerine bazen yalnızlığı tercih etmek daha doğru olacaktır.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün yapmanız gereken çok fazla işiniz olsa da hepsini bitirebilecek güce sahipsiniz. Çevrenizdeki insanların size söyledikleri şeylere şüpheli yaklaşmanız daha doğru olacaktır. Kimsenin söylediklerini birebir uygulamak zorunda değilsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün gideceğiniz bir yerde eski bir dostunuzla karşılaşabilirsiniz. Bu kişinin kalbinizde yeri çok büyük. Birlikte mutlaka zaman geçirmelisiniz!

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün psikoloji alanında okuyacaklarınız ilginizi çok çekiyor olmalı. Özellikle gördüğünüz bir rüya hakkında yapacağınız araştırma, alacağınız kararları önemli derecede etkileyecek.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün partnerinizle küçük bir kaçamak yapmak isteyebilirsiniz. Muhtemelen şehir dışına çıkıp yeni bir yer keşfetmek isteyeceksiniz. Eğer buna imkânınız yoksa da en sevdiğiniz restorana gidip yemek yiyebilirsiniz.