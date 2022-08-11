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21 Metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

21 Metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

21 Metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 16:00 sıralarında, İskele’de yapımı devam etmekte olan bir inşaatta, iskele üzerinde çalışmakta olan Dündar ARDA (E-49), dengesini kaybederek yaklaşık 21 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaşamını yitirmiştir.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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