21 Metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti
21 Metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 16:00 sıralarında, İskele’de yapımı devam etmekte olan bir inşaatta, iskele üzerinde çalışmakta olan Dündar ARDA (E-49), dengesini kaybederek yaklaşık 21 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaşamını yitirmiştir.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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