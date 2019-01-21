21 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönelmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulardaki işlerinizde tıkanmalar yaşanabilir. Bu arada hobilerinize zaman ayırmak size keyif verecektir. Güzel şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Abartıya kaçmamaya özen gösterin. Şansınız iyi olduğu zamanlardasınız. Etrafınızdaki çocuklara zaman ayırabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Ev hayatınızdaki gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Ailenizle ilgili konulara fazla yoğunlaşıp kendi işlerinizi aksatabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda sıkışmalar yaşanabilir. İşler sürünceme de kalabilir. Tamamlamanız gereken işlere yoğunlaşmak sizin için daha iyi olabilir. Babanızla ilgili mevzuları göz ardı etmemenizde fayda var.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün çok şey tasarlayabilirsiniz. Zihninizin yoğunluğundan dolayı işlerinizde aksamalar meydana gelebilir. Hareketli olan gündeminiz sayesinde bugün zinde kalabilirsiniz. Çevrenizdeki değişimlerden etkileneceğiniz zamanlar olabilir. Kulağınıza sizi şaşırtacak yeni haberler gelebilir. Yeni sözleşmeler için uygun bir gün olmayabilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün yeteneklerinizi kullanmak için elinize fırsatlar geçebilir. Kendinizi göstermek için hevesli olabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konulardaki yavaşlamalar canınızı sıkabilir. İlerleme kaydetmek için destek almanız gerekebilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Kişisel hassasiyetiniz olan konularda kendinizi biraz fazla yorabilirsiniz. Önem verdiğiniz olaylarda gurur yapmamaya özen gösterin. Yeni başlangıçlar için fırsatlar yakalayabilirsiniz. İmaj değişikliği için uygun bir zamandasınız. Beslenmenize ve beden sağlığınız için bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Bugün ilişkiler önem kazanabilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Gün içinde elinizde olmayan nedenlerden dolayı yaşayacağınız kayıplar, keyfinizi kaçırabilir. Duygusal olarak yıprandığınızı hissedebilirsiniz. Kendi iç dünyanıza çekileceğiniz zamanlar olabilir. Bilinmeyen nedenlerden dolayı işlerinizdeki aksamalarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün yeni ufuklara açılmak için yolculuklar yapabilirsiniz. Akademik konular ilginizi çekebilir. Yabancılar gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde arkadaşlarınızla görüşüp, düşüncelerinizi paylaşmak isteyebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde ilerleme kaydetmek için çaba sarf edeceğiniz zamanlar var. Fakat işleriniz istediğiniz hızda akmayabilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

İş hayatınızdaki sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Bugün hedeflerinize ulaşmak için tek başınıza hareket etmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularla ilgili toplum önünde olmak sizi keyiflendirecektir. Gün içinde işlerde aksamalar yaşanabilir. Üstlerinizle samimiyetinizi devam ettirmek için çaba sarf edebilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün sosyal konularla ilgilenmek isteyebilir, meslek grubundan arkadaşlarınızla organizasyonlara katılabilirsiniz. Gelecek beklentilerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak, kendinizi ortaya koymak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda aksayan işlerinizi alacağınız desteklerle bitirebilme fırsatı elde edebilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Korktuğunuz veya endişe duyduğunuz olaylar bugün gündeminizi meşgul edebilir. Ortaklı konulardan gelen işlerde aksamalar yaşayabilirsiniz. Borç alacak işleri için uygun bir gün olmayabilir. Finansal konularda yeni kararlar almayın. Gün içinde duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Kriz yaratan olaylardan uzak durun.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Aldığınız sorumlulukları yerine getirmekte zorlanabilirsiniz. İşleriniz istediği hızda akmayabilir. Bu durumun sizi endişelendirmesine izin vermeyin. Akışta kalın. İkili ilişkilerinizde dengede kalmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sizi uğraştıran olaylara karşı daha fazla özen göstermeniz gerekebilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

İlerlemeyen işleriniz nedeniyle kendinizi keyifsiz hissedebilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki arkadaşlarınızla birlikte eksik kalan işlerinizi tamamlamanız size zaman kazandıracaktır. Hizmet aldığınız kişilerle ilişkileriniz önem kazanabilir. Sizi yoran ve yıpratan konulara karşı dikkatli olmaya çalışın. Endişe duyduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir.