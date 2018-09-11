210 bin liralık doğum günü hediyesi

Modacı ve stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ, önümüzdeki ay doğum günü olan eşine hediye olarak Londra'daki bir galeriden 210 bin liraya 4 tablo aldı.

Organize İşler 2 ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'la 2 yıldır evli olan Başak Dizer Tatlıtuğ, önümüzdeki ay 35 yaşına girecek eşi için kesenin ağzını açtı.