210 bin liralık doğum günü hediyesi
210 bin liralık doğum günü hediyesi
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Modacı ve stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ, önümüzdeki ay doğum günü olan eşine hediye olarak Londra'daki bir galeriden 210 bin liraya 4 tablo aldı.
Organize İşler 2 ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'la 2 yıldır evli olan Başak Dizer Tatlıtuğ, önümüzdeki ay 35 yaşına girecek eşi için kesenin ağzını açtı.
Kıvanç Tatlıtuğ, işleri dolayısıyla İstanbul'da kalırken Başak Dizer de geçen gün kardeşi Buket Dizer ve arkadaşlarıyla soluğu İngiltere'de aldı.
Etiketler : Başak Dizer Tatlıtuğ, Kıvanç Tatlıtuğ, hediye
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