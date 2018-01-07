21'İ ÇOCUK, 142 MÜLTECİ

2017 yılında Kıbrıs'ın kuzeyinde tespit edilen 142 mülteci ve kaçak göçmenin 21’ini çocuklar oluşturdu. Mültecilerin 12’si yetişkin kadın, 109’u da yetişkin erkek mültecilerden oluştu. Kuzey Kıbrıs’ta tespit edilen en fazla mülteci Suriyeliler…

EN FAZLA SURİYELİ MÜLTECİ…

Bir yıl içinde yakalanan 109 erkek mültecinin 87’sini Suriyeli erkek mülteciler oluşturdu. 20’si Srilankalı, 1’i de Kuzey Kore’den gelen bir erkek mülteci de kayıtlara geçti. Kadınların ve çocukların tümü ise Suriyeli mülteci ve kaçak göçmenler olduğu polisin verilerine yansıdı.

EN ÇOK MAĞUSA...

2017 yılında “yasa dışı yollardan” kuzeye giriş yapan kaçak göçmenler ve mülteciler en çok Mağusa bölgesinden giriş yaptı. 50’yi aşkın mülteci Mağusa sahil ve Mağusa Limanı’nda yakalandı

YAKALANDILAR, YARGILANDILAR...

Yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapıp yakalanan kaçak göçmen ve mülteciler, mahkeme huzuruna çıkarılarak yargılandılar. Genel olarak yargılanan mülteci ve kaçak göçmenler 7 gün hapis cezasına mahkum edilirken, bazı mülteciler ve kaçak göçmenler de sınır dışı edildi.

Didem MENTEŞ

2017 yılı içerisinde toplam 142 mülteci ve kaçak göçmen yasa dışı yollardan Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yaptı. 120’si Suriyeli, 20’si Srilanka, 2’si ise Kuzey Koreli 142 mülteci ve kaçak göçmen polis tarafından farklı yollarla giriş yapmaya çalışırken tespit edildi.

Ülkelerindeki savaştan ve ekonomik sıkıntılardan kaçıp hayatlarını kurtarmak isteyen göçmen ve mültecilerin birçoğu Kıbrıs’ın güneyine kaçmayı başarırken, 142 mülteci ve kaçak göçmen ise polis tarafından tutuklanıp mahkemelere çıkarılarak hapis cezasına mahkum edildi. Kimi mülteci de sınır dışı edildi…

21’i çocuk olmak üzere en fazla Suriyeli göçmen

Polis verilerine göre geçtiğimiz yıl içinde kuzeyde tespit edilen 142 mülteci ve kaçak göçmenin 21’ini çocuklar oluşturdu. Bugün dek on sekiz yaşın altında olan 21 çocuk, 12’si yetişkin kadın ve 109’u yetişkin erkek mültecilerden oluştu. Bir yıl içinde yakalanan 109 erkek mültecinin 87’sini Suriyeli erkek mülteciler oluştururken, 20 tanesini Mağusa’da bir gemide yakalanan Srilankalı, 1’ide Kuzey Kore’den gelen bir erkek mülteci olarak tespit edildi.

Kadınların ve çocukların tümü ise Suriyeli mülteci ve kaçak göçmenler olduğu polisin verilerine yansıdı.

En çok Mağusa Limanı’ndan giriş yaptılar...

2017 yılında yasa dışı yollardan Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yapan kaçak göçmenler ve mülteciler en çok Mağusa Limanı’nda giriş yaptı. Mağusa Bölgesi’nden 50’yi aşkın kaçak mülteci, Yenierenköy’de 24, Koruçma’da 19, Mersinlik’te 17, Lefkoşa’da ve Tatlısu’da 14’er ve çeşitli bölgelerden toplam 142 mülteci ve kaçak göçmen yasa dışı yollardan Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yaptı. Birçok mültecinin ise ülkeye hangi noktadan giriş yaptığı tespit edilemezken, güneye geçmeye çalışırken tespit edildi.

Binlerce dolar ödüyorlar

Ülkelerindeki ekonomik sıkıntıdan veya savaştan kaçıp hayatlarını kurtarmak ve ailelerine maddi yardımda bulunmak için insan tacirlerinin eline düşüp yasa dışı yollardan kuzeye giriş yapan kaçak göçmenler ve mülteciler kişi başına 14 bin Dolar ile 15 bin Dolar arasında bir para ödüyor. Bin bir zorluk içinde buldukları binlerce doları insan tacirlerine veren mülteci ve kaçak göçmenler aslında insan tacirlerinin tuzağına geçiyor. İnsan tacirlerinin tuzağına düşen çaresiz insanlar Kıbrıs’ın güneyi yerine kuzeyine bırakılıyorlar.

Hapis cezası aldılar!

Yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapıp yakalanan kaçak göçmen ve mülteciler, mahkeme huzuruna çıkarıldılar. “KKTC’ye giriş yapmaya teşebbüs etme”, “askeri yasak bölgeyi ihalal etme”, “Onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ye giriş yapma” gibi suçlamalardan yargılandılar. Genel olarak yargılanan mülteci ve kaçak göçmenler 7 gün hapis cezasına mahkum edilirken, bazı mülteciler ve kaçak göçmenler de sınır dışı edildi. Bazı mültecilerin çok küçük oranının ise kuzeyde kaldı.

Yenidüzen