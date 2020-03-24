Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat'ın hazırlayıp sunduğu Akıllı Tarım programına, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Gülçubuk konuk oldu.

Dünyada son 10 yılda 250 milyona yakın insanın göç ettiğini belirten Prof. Dr. Gülçubuk, ekolojik tahribatın da etkisiyle tüm dünyada gıda güvencesinin tehdit altında olduğunu ifade etti. Prof. Gülçubuk, "21'inci yüzyıl göç, virüs ve yalnızlık yüzyılı olacak. Artık paranız olsa da yapamayacaklarınızın olduğu bir döneme girdik" dedi.

Kaynak: Bloomberg HT