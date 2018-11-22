22 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bütçenizle ilgili konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi ön plana koymak isteyeceğiniz bir gündesiniz. İş hayatınızda alacağınız desteklerle sizi biraz zorlayabilir. Harcamalarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Akşam saatlerinde koşullar yorucu bir hal alabilir. Ani çıkışlar yapmamaya özen gösterin

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara daha fazla yönelebilirsiniz. Hassas olduğunuz konularda tepkilerinize dikkat etmelisiniz. Bugün bedene ait konular ön plana çıkabilir. Kazalara karşı önlem almalısınız. Akşam saatlerinde kendinizi daha fazla kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Bütçenizle ilgili konular gündeme gelebilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün sizi hapseden durumlar meydana gelebilir. Kendi iç dünyanıza dönebilirsiniz. Bilemediğiniz olaylardan dolayı kayıplar yaşanabilir. Bazı konuları net görmekte zorlanabilirsiniz. İkili ilişkilerinize dikkat etmenizde fayda var. Gün içinde ifadelerinize özen gösterin. Akşam saatlerinde kişisel konularda hassasiyetler artabilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün geleceğinizle ilgili yeni kararlar almak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleri toparlayacağınız zamanlar var. Yakın çevrenizdeki olaylardan etkilenebilirsiniz. Gün içinde paylaşım içinde bulunacağınız kişilerle iletişiminize dikkat etmelisiniz. Akşam saatlerinde elde olmayan nedenlerden dolayı sıkışıklıklar meydana gelebilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün gündeminizi iş hayatında alacağınız sorumluluklarınız etkileyebilir. Kendi rutininizden çıkabilir, yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Sıkıştığınız işlerinizle ilgili üstlerinize fikir danışabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla paylaşım içinde olacağınız zamanlar var. İkili ilişkilerinizde fazla detaylara takılmayın. Akşam saatleri daha keyifli geçebilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Gün içinde hayatınıza yeni anlamlar katmak için başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Hayatınızı sorgulayacağınız bir gündesiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sizi ruhsal olarak etkileyecek olaylar yaşayabilirsiniz. İşlerinizin netleşmesi sizi rahatlatacaktır. Duygusal olarak dalgalanmalar yaşayabilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün endişe duyduğunuz konularda yakın çevrenizden fikir alabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi tamamlamak isteyebilirsiniz. Ortaklı konularda duygusal bağların olması sizin işlerinizi zorlayabilir. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde gelecek beklentilerinizle ilgili planlar yapabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün eşiniz ve eşinizin yakın çevresindeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Bazı konularda çok fazla sorumluluk alıyor olabilirsiniz. Kendinize bakmanız gereken zamanlar olabilir. İç uyumunuzu yakalamaya çalışmalısınız. Bazı anlaşmalar için uygun zamanlar olmayabilir. Akşam saatleri ortaklı konular kafanızı meşgul edebilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Çalışma hayatınızda sorumluluklarınız artabilir. İlişkide olduğunuz kişilerle çatışma içinde olabilirsiniz. Kendi içinize dönmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçmek zorunda kalabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızın desteği sizi rahatlatacaktır. Akşam saatlerinde eşinizden destek göreceksiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün yaratıcılığınızı daha fazla ifade etmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde kendi fikirlerinizi yaymak ve bu konuda destek görmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Başkaları ile birlikte olduğunuz zamanlarda ifadelerinize dikkat etmenizde fayda var. Risk almak için uygun bir gün değil. Akşam saatlerinde sorumluluklarınız artabilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün ailevi konular gündeme gelebilir. Sabah saatlerinde evde oluşabilecek küçük kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Gün içinde kendinizi doğru ifade etmeye özen gösterin. Tartışmaları fazla uzatmamakta fayda var. Akşam saatleri daha sakin geçebilir. Sevdiklerinizle birlikte program yapmak size iyi gelecek.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Yazışma ve sözleşmelere dikkat etmenizde fayda var. Sorumlu olduğunuz işlerinizde biran önce harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bazı konuları toparlamak için fırsatınız olacak. İşlerinizde bütünü görmekte zorlanabilirsiniz. Akşam saatlerinde ailenizle birlikte zaman geçirebilirsiniz.