22 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugünlerde iş ve özel yaşamınızda tepkilerinizi kontrol altında tutmanızda fayda var. Yakın çevrenizdeki insanlar sizi çok çabuk kızdırarak hata yapmanıza sebep olabilirler. Oto kontrolünüzü sonuna kadar kullanmalısınız. İşinizle ilgili ufak tefek gecikmeler yaşanabilir soğukkanlı davranın ve başkasının sebep olduğu aksamanın sizi zararlı çıkarmasına izin vermeyin.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün özel hayatınızla ilgili bir değerlendirme ile güne başlayabilirsiniz. Bunda partnerinizin son zamanlardaki ilgisiz tavırları neden olabilir. Konuyu anlamak sizi rahatlatacaktır o nedenle öncelikle onunla konuşmayı denemelisiniz. İş hayatınızda ise yeni yatırımlarla ilgili ortaklıklar gündeme gelebilir. İyi düşünüp karar vermelisiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün çevrenizi genişletmek için iyi bir gün. Önemli insanlarla tanışabilir; onlardan gelecek beklenmedik fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Sosyal yaşamınıza biraz daha zaman ayırmalısınız. Bugün arkadaş ya da yakınlardan kaynaklanan bazı gizli faktörler olabilir ya da biri sizi yanlış yönlendirmeye çalışabilir. Parayla ilgili konularda acele karar vermeyin.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün özellikle işinizle ilgili konularda başarılı olmak istiyorsanız omuzlarınızda ki ağırlıklardan kurtulun ve kendinize güvenin. İşinize duygularınızı karıştırmamalı profesyonel davranmalısınız. Özel yaşamınızda ise akıp giden zamana karşı yarışmak yerine güzelleştirmeyi deneyin emin olun enerjiniz yükselecek ve huzurun güvenin şükrünü yaşayacaksınız.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün özel yaşamınızda köklü değişikler yaşayabilirsiniz. Bu biten ilişkilerin başlangıcı olabileceği gibi uzun yıllardır devam eden huzursuz birlikteliklerin sonu anlamına da gelebilir. Kendinize zaman ayırıp yakın çevrenizle ilgili kendi arzu ve iradenizle değişiklikler gerçekleştireceksiniz. Yıllardır kendi içinizde çözümleyemediğiniz ruhsal ve düşünce bazındaki konuları ele alarak daha bilinçle hareket edeceğiniz bir sürecin içine giriyorsunuz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugünlerde maddi konularda düzenlemelerde bulunmanız gerekebilir. Ailesel sebeplerden ötürü parasal sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ama yine de şans sizden yana, bugün yeni insanlarla tanışabilir kariyer hayatınızı ilgilendiren size yol gösterecek önemli tavsiyeler alabilirsiniz. İyi düşünüp doğru değerlendirmeler için vaktiniz olacak.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugünlerde aşk yeniden kapınızı çalabilir ya da ilişkinizi resmileştirmek için ilk adımı atabilirsiniz. Mutlu bir gelecek için planlar yapma zamanı geldi. İşinizle ilgili aynı şeyleri söylemek içinse henüz erken. İşinize karşı isteksizliğiniz devam ediyor ve sonuçlarda aynı oranda olumsuz sonuçlanıyor. Belki de yeni bir başlangıcı düşünmeye başlayabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün kritik günlerden biri. Önemli iş teklifleri alabilir yeni ve hızlı gelişmelerle kariyerinizi yeniden şekillendirebilirsiniz. Kendinize hedefler belirleyin ve ilerleyin. Özellikle son yıllarda işle ilgili artan sorunlara bir son vermek için iyi zamanlama olabilir. Özel yaşamınızda ise aradığınız huzur hemen yanı başınızda. Sadece paylaşmayı denemeye başlayın yeter.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugünlerde kendinizi özel ve güvenli hissediyorsunuz. Çekiciliğinizin çok yüksek olduğu bu süreçte yıldız gibi parlıyorsunuz aşkın ve romantizmin ilişkilerinizi canlandıracağı bu sürecin keyfini çıkarın. İş hayatınızda ise size sunulan olanakları verimli kullanmanız durumunda yeni imkanların kapısını rahatlıkla açabilirsiniz. Sadece planlı çalışmaya özen gösterin.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugünlerde arkadaşlarınız hakkında önemli bir sır öğrenebilirsiniz. İhtimal vermeyeceğiniz gelişmelerin ortasında kendinizi bulabilir ve sorunun parçası haline gelebilirsiniz. Konuyu muhataplarıyla konuşup çözüme yardımcı olabilirsiniz ama sorunun parçası olmamaya özen göstermelisiniz. Bunun sizi uzun dönemde zora sokacağını unutmayın.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün İş hayatınızda şanslı bir gün. Maddi gelirlerinizde oluşan artışı iyi değerlendirmeli gerçekçi yatırımlarda bulunarak paranızı değerlendirmelisiniz. Özel yaşamınızda ise partnerinizin duygusal davranışları ona olan kızgınlığınızı söküp atacak yüreğinizden. Kelimelere takılıp kalmamalı sevdiğiniz insanın davranışlarına göre değerlendirmelisiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Son zamanlarda fazlasıyla kendinizi dinliyor ve hastalıklarınıza hastalık katıyorsunuz. Aslında hem sağlığınızla ilgili sorunlar abarttığınız düzeyde olmayabilir. Ruhsal olarak sakin kalmalı ve hayata odaklanmalısınız. İş hayatınızda aksayan işler yarın sizi zor durumda bırakabilir. Özel hayatınızdaki sorunların kaynağında ise yine aynı konu. Sakin olun ve hayatın tadını çıkarın.