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22 KİŞİ TUTUKLANDI!

22 KİŞİ TUTUKLANDI!

Lefkoşa, Girne, Güzelyurt ve Mağusa'da operasyon!

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İzinsiz ikamet eden 22 kişi tutuklandı…

Polis, 15-16.07.2019 tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, Lefkoşa’da iki, Gazimağusa’da dört ve Girne’de on beş Güzelyurt’ta ise bir kişi olmak üzere toplam 22 kişi tutuklanmıştır.

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