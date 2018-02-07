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22 OCAK SANIKLARI SUÇLAMALARI KABUL ETTİ!

22 OCAK SANIKLARI SUÇLAMALARI KABUL ETTİ!

Dava 9 Şubat'a ertelendi!

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Afrika Gazetesi ve Meclis önünde 22 Ocak’ta yaşanan olaylarla ilgili tutuklanan 6 sanık bugün yeniden mahkemeye çıkartıldı. 

Sanıklar, itham edildikleri suçları kabul ettiler. Mahkeme, 9 Şubat Cuma gününe ertelendi.

TUTUKLU BEKLEYECEKLER

Mahkeme sanıkların davası görüşülünceye kadar tutuklu beklemelerine hükmetti

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