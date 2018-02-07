22 OCAK SANIKLARI SUÇLAMALARI KABUL ETTİ!
Dava 9 Şubat'a ertelendi!
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Afrika Gazetesi ve Meclis önünde 22 Ocak’ta yaşanan olaylarla ilgili tutuklanan 6 sanık bugün yeniden mahkemeye çıkartıldı.
Sanıklar, itham edildikleri suçları kabul ettiler. Mahkeme, 9 Şubat Cuma gününe ertelendi.
TUTUKLU BEKLEYECEKLER
Mahkeme sanıkların davası görüşülünceye kadar tutuklu beklemelerine hükmetti
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