22 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün 14:45’ten gece yarısına kadar Ay boşlukta. Bugün işleriniz her zamankinden daha yavaş ilerleyebilir. Maddi kaynaklarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Başkalarından destek görme imkânınız var. Kişisel yetenekleriniz konusunda yapıcı girişimlerde bulunabilirsiniz. Bir konuda karar verip, uygulamaya geçmek için çok uygun bir gün olmayabilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Yeni başlangıçlar içinde olmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Bugün kesin kararlar vermekten kaçınmalısınız. Deneysel tutumlar içinde olabilirsiniz. Beslenmenize özen göstermenizde fayda var. Kişisel hassasiyetiniz olduğu konularda esneklik gösteremeyebilirsiniz. Ufak tefek işlerinizi bitirmeniz için uygun zamanlar olabilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün 14:45’ten gece yarısına kadar Ay boşlukta. Bugün farkında olmadığınız, gizli kalan konularla uğraşabilirsiniz. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar var. İlgilendiğiniz konularla ilgili sezgilerinize güveneceğiniz zamanlar var. Yaşadığınız olaylarda yapıcı davranmaya özen göstermelisiniz. İşlerinizde yavaşlama söz konusu. Ertelediğiniz işlerinizle ilgilenmek için uygun bir gün.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün arkadaşlarınıza zaman ayırabilirsiniz. Dernek işlerinizi halledebilirsiniz. İşlerinizde size destek olacak kişiler olabilir. Gelecek beklentilerinizi oluşturabilirsiniz. Bugün işleriniz yavaş ilerleyebilir, kesin kararlar vermemeye özen gösterin. İşinizden beklediğiniz ödemeler gerçekleşebilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

İş hayatınızdaki sorumluluklarınız gündeminizi oluşturabilir. Hedeflerinize ulaşma yönünde yeni fikirleriniz olabilir. Bugün önemli kararlar almamaya özen göstermelisiniz. Bürokrasi ile uğraşacağınız durumlar oluşabilir. Devletle işleriniz var ise yavaşlama söz konusu olabilir, sakin olmakta fayda var.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün yeni ufuklara açılmak ve keşfetmek isteği duyabilirsiniz. Uluslararası konularla ilgilenebilirsiniz. Gitmek istediğiniz yolculuklar için plan program yapabilirsiniz fakat karar vermek için uygun bir gün olmayabilir. Ruhsal olarak sakin bir gün geçirebilirsiniz. İşlerinizde yavaşlama söz konusu olabilir, akışta kalmakta fayda var.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün 14:45’ten gece yarısına kadar Ay boşlukta. Sabah saatlerinde ilişkilerinizle ilgili sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Bugün işlerinizde kriz yaratan durumlarla ilgilenebilirsiniz. Ortaklı para konularında hızlı karar vermemekte fayda var. Sabırlı olmanız gereken durumlar yaşayabilirsiniz, beklemede kalmalısınız.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Eşinizle ilgili konular bugün gündeminizi etkileyebilir. İlişkileriniz de yaşanan sıkışmalara karşı, dengede kalmaya çalışmalısınız. Anlaşma imzalarken dikkat etmenizde fayda var. Alacağınız kararlarda acele etmeyin. Bugün aksattığınız işleri hallederek, sakince geçireceğiniz bir gün olabilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün işte beraber çalıştığınız kişilerle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Özellikle öğleden sonra yapacağınız plan ve programlarda aksamalar yaşanabilir. İşe kendinizi vermeme söz konusu olabilir. İşyerinde zaman bulamayıp yapamadığınız işlerinizi tamamlayabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Sabah saatlerinde yaratıcılık ve zevklerde sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Kendinizi orijinal fikirlerinizle ifade etmek istediğiniz bir gündesiniz. Bugün riskli konularla ilgili karar almamaya özen gösterin. Harcamalarınıza dikkat etmekte fayda var. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelebilir. Yavaş akan bugünde sakin kalmaya çalışın.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Eve dair konular gündeminizi oluşturabilir. Ev içindeki kazalara karşı dikkatli olmaya çalışın. Aile fertlerinin arasında huzursuzluk yaşanabilir. İşlerinizde kendi iç sesinizi dinleyerek çözmeniz gereken olaylar olabilir. Babanıza ait konular gündeme gelebilir. Güven aradığınız durumlar söz konusu olabilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart) ,

Bugün eğitim alanında yeni gelişmeler olabilir. Teknik konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Öğleden sonra tembellik etmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Yavaş ilerleyen bugünde sakin kalmakta fayda var. Acele karar vermemeye özen gösterin. Gün içinde ilgilendiğiniz konularda sezgilerinizle hareket etmek isteyebilirsiniz.