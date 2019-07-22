22 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Aşk ve para konuları bugün bir araya gelmemeli, çünkü sadece tartışmalara ve kızgınlığa yol açacaktır. Bir çocuk ya da sevilen başka biriyle geçirdikleri boş zamanlar hakkında ya da satın aldıkları onaylamadığınız bir şey için bir anlaşmazlığınız olabilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Önümüzdeki iki hafta boyunca, özellikle de geçen ay hayatınızın bu alanı üzerinde çok fazla çalışma yapamadıysanız, dikkatinizi finansmanınıza yöneltmelisiniz. Sonuçta, emelleriniz, kendi açınızdan bir çaba sarf etmeden nadiren gerçekleşiyor.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Özellikle yoğun bir projeniz varsa veya birilerini gerçekten etkilemek istiyorsanız, işle meşgul olmak için harika bir gün. Çalışma hayatında terfi başvurusu ya da daha iyi maaşlı iş gibi önemli değişiklikler yapmayı düşünüyorsanız, bugün çok önemli.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Faturalar ve kredi kartı ödemeleri gibi şeylerin kendi istekleriyle ortadan kalkacağını ümit etmek iyi bir şey değil. Finansal anlamda bütçenize destek olacak, ek gelir getirecek neler yapabilirsiniz, gözden geçirmenizde fayda var.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Önümüzdeki iki haftanın sağlığınız üzerinde çarpıcı bir etkisi var. Bu, sigara içmek gibi kötü bir alışkanlığı durdurma ve sağlığınızın kontrolünü elinize alma zamanı geldiğine karar verdiğiniz anlamına gelebilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün söyledikleriniz üzerinde kesin güç sahibi olduğunuza emin olabilir misiniz? Yapabileceğinizi düşünebilirsiniz, ama sessiz kalmanız gereken şeyi açığa vurduğunuzda kendinizi bile şaşırtacaksınız.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün yaşamınızda büyük değişiklikler yapma konusunda, özellikle de özel veya ev yaşamınız söz konusu olduğunda, muazzam bir yeteneğiniz var.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün gerçek bir Akrep tarzında muazzam bir irade gücüne sahipsiniz. Sizi gün boyunca sırtında taşıyacak ve aynı zamanda kararlara ulaşmanıza yardımcı olacak.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün duygularınız yüzeye çok yakın. Süreçte size biraz karışıklık yaratabilirler. Bir çocuğun eğitimi veya mevcut davranışları hakkında da bir karar vermeniz gerekebilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Şu anda sadece sizin için çok fazla anlamı olan şeyleri yapmakla gerçekten ilgileniyorsunuz, ancak diğer kişilerin önceliklerinizi paylaşmayabileceğini ve buna saygı duymanız gerektiğini anlamalısınız.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Patronunuz veya yaşlı bir akrabanız gibi, bağıramayacağınız ve tartışamayacağınızı düşündüğünüz birisinden rahatsız olabilirsiniz. Öyleyse, başka bir şekilde öfkenizi ifade etmek zorunda kalacaksınız.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Patronunuz veya yaşlı bir akrabanız gibi, bağıramayacağınız ve tartışamayacağınızı düşündüğünüz birisinden rahatsız olabilirsiniz. Öyleyse, başka bir şekilde öfkenizi ifade etmek zorunda kalacaksınız.Son rötuşları yakın zamanda üzerinde çalışmakta olduğunuz yaratıcı bir projeye koyma ve gelecek iki hafta içinde tamamlama vakti geldi. Bunu yapabilirsiniz!