22 YAŞINDA BAŞKALARINA HAYAT VERDİ

Lefkoşa’da evine balkondan girmeye çalışırken 7 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan 22 yaşındaki Şükrü Alper Kaçmaz’ın dün sabah beyin ölümü gerçekleşti, ailesi organlarını bağışlama kararı aldı

“TEDAVİYE CEVAP VERMEDİ”...

Yakın Doğu Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Gülay Eren, tüm müdahalelere rağmen Şükrü Alper Kaçmaz’ın tedaviye cevap vermediğini, beyin ölümünün gerçekleşmesi ile birlikte ailenin organları bağışlama kararı aldığını açıkladı. Lefkoşa’da önceki gün evine balkondan girmeye çalışırken yere düşen ve ağır yaralanan 22 yaşındaki Şükrü Alper Kaçmaz’ın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, oğullarının organlarını bağışlayacaklarını açıkladı. Anahtarını kaybettiği için önceki gün saat 02.00 sıralarında Açıkgöl Sokak’taki 25. İrfan Apartmanı’daki dairesine balkondan girmeye çalışan Şükrü Alper Kaçmaz, dengesini kaybederek 7 metre yükseklikten beton zemine düşmüş ve ağır yaralanmıştı.. Kıbrıs İlim Üniversitesi’nde öğrenim hayatını sürdüren Şükrü Alper Kaçmaz, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gördüğü ilk yardım tedavisinin ardından sevk edildiği Yakın Doğu Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altında alınmıştı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kaçmaz’ın dün beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Doç. Dr. Eren: Organları, hastalara umut olacak Yakın Doğu Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Gülay Eren, Şükrü Alper Kaçmaz’ın ‘yüksekten düşmeye bağlı yaygın kafa travması ve kanama’ ile hastaneye getirildiğini belirterek, acil tedavi ve ödem çözücülerle hastanın hayata geri döndürülmeye çalışıldığını ancak hastanın tedaviye cevap vermediğini söyledi. Eren, Kaçmaz’ın beyin ölümünün gerçekleşmesiyle birlikte ailenin organları bağışlama kararı aldıklarını belirtti. Eren sözlerini şöyle sürdürdü: “Organları başka hayatlara umut olacak, bununla ilgili komite toplandı ve organ kalitesi açısından gerekli tetkikler yapılıyor. KKTC ve Türkiye’deki alıcılar belirlenip garantilenmesi lazım. Vericiyle alıcının uygun dokuda olması gerekir. Sonuca bağlandığı zaman ekipler gelip kaliteli organları alabilir”.

MHA



