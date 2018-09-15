22 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ!
Hastaneye yetişemedi!
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İskele’deki işyerinde aniden rahatsızlanan 22 yaşındaki Hussain Altaf, ambulansla hastaneye giderken yaşamını yitirdi.
İskele’de faaliyet gösteren Hansoy Petrol istasyonunda çalışan 22 yaşındaki Altaf dün akşam saat 19:30 sıralarında aniden rahatsızlandı.
Polis Basın Subaylığı, Altaf’ın ambulans ile hasteneye kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Polis soruşturması sürüyor.
Etiketler : İskele, Hussain Altaf, rahatsızlanma, ölüm
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