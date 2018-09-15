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22 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ!

22 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ!

Hastaneye yetişemedi!

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İskele’deki işyerinde aniden rahatsızlanan 22 yaşındaki Hussain Altaf, ambulansla hastaneye giderken yaşamını yitirdi.

İskele’de faaliyet gösteren Hansoy Petrol istasyonunda çalışan 22 yaşındaki Altaf dün akşam saat 19:30 sıralarında aniden rahatsızlandı.

Polis Basın Subaylığı, Altaf’ın ambulans ile hasteneye kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Polis soruşturması sürüyor.

 

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