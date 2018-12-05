22 YAŞINDAKİ GENÇ TUTUKLANDI!

2. 04.12.2018 tarihinde, 23:00-23:30 saatleri arasında, Lefkoşa’da A.M.S.M.(E-22)’nin kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada; yaklaşık 2 gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sigara, yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde yaklaşık 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.