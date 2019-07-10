22 YAŞINDAKİ GENÇ TUTUKLANDI!
Polis tarafından yapılan aramada...
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün saat 13:00 sıralarında, Gazimağusa’da, A.M.(E-22)’nin kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramda, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.
Bahse konu şahıs tutuklandı.
Etiketler : Gazimağusa, uyuşturucu, tutuklanma
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