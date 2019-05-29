Rüştü-Işıl Reçber çifti evliliklerinin 22. yıllarını kutladı.

Rüştü-Işıl Reçber, 1995’te aşk yaşamaya başlamış, 1997’de mutluluğa imza atmıştı. Tanıştıklarında Işıl Reçber henüz 17, Rüştü 22 yaşındaydı.

Tuğana ve Mehmet Burak adlarında iki çocuk sahibi olan çift önceki gün evliliklerinin 22’nci yılını kutladı. Organizasyonu Rüştü Reçber yaptı.

Etiler Akmerkez’deki Papermoon Restaurant’ta baş başa yemek yediler. Işıl Reçber, “Klişe haline gelen ‘Aşkın ömrü üç yıldır’ sözü bizim için geçerli değil. Çünkü eşime ilk günkü gibi aşığım” dedi.

“BİZDE ASLA YALAN YOK”

Işıl Reçber’in açıklamalarından satır başları:

“Biz Rüştü ile birlikte büyüdük. Bu yolda birbirimize hiç ama hiç yalan söylemedik.”

“Riyakarca davranmadık, oyunlar oynamadık.”

“Güvenimizi suistimal etmedik, sadakatsizlik yapmadık.”

“Rüştü ile evlendiğime bir gün bile pişman olmadım. Yine dünyaya gelsem, onu seçerim.”

“Biz 22 yıldır flört ediyoruz. Rüştü tatlı ve küçük sürprizler yapmaya devam ediyor.”

“Sorunlarımızı asla büyütmüyoruz. Zaten birbirimizle 5 dakikadan fazla konuşmadan duramayız.”