220 bin dolarlık hediye!

Şarkıcı Linet, Gece Gazino Nakkaştepe'de sahne aldı. Gülşah Saraçoğlu imzalı mavi elbisesi ile göz dolduran sanatçı, "Ben nazardan çok korkarım, o yüzden nazar değmesin diye böyle bir elbise tercih ettim" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Antonis Remos ile sahneye çıkan Linet, "Çok güzel bir gece oldu, birlikte şarkı söyledik. Düet olmasını çok isterim, bu işler kısmet" şeklinde konuştu.

Mavi elbisesinin üzerine taktığı elmas takı setiyle dikkat çeken sanatçının, ismi öğrenilemeyen gizemli birinden hediye aldığı ve değerinin 220 bin dolar (1.2 milyon TL) olduğu öğrenildi.

"DARISI BENİM BAŞIMA"

Mekanın yan kısmında bulunan salonda kına gecesi olan bir kadın hayranı, sanatçıyla fotoğraf çektirmek istedi. Bu ricayı kırmayan Linet, "Darışı benim başıma, ben daha kralımı bulamadım" diyerek kahkaha attı.