23 AĞUSTOS GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Mutluluklarınızı sadece kendinize saklamayın. Yakın çevrenizle mutluluğunuzu paylaşmaktan çekinmemelisiniz. Ancak bazı insanların negatif enerji yaydığını düşünüyorsunuz ve kesinlikle onlara özel hayatınızla ilgili bir şey anlatmamalısınız. Sevgilinizle yaşayacağınız tartışma uzun süre moralinizi bozacak ancak onun yapacağı hoş bir sürpriz size onun yaptırdıklarını unutturacak.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bu hafta sonu planlarınız boşa çıkacağa benziyor. Beklenen misafir gelmeyecek gibi. İşyerinizde yaşananlara kayıtsız değilsiniz ama tepki vermekten kaçınıyorsunuz. Tepkisiz kalıyorsunuz bahaneniz ise olanakların yetersizliği ancak şunu unutmayın siz tepki vermezken elinizdeki olanaklarda yok olup gidiyor. Maddi konularda harcamama konusunda yeteneklisiniz ancak her zaman bu durum işe yaramıyor. Sağlık konularında kısa süreli, yersiz, para ve zaman kaybına neden olabilecek endişeler söz konusu.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Duygusal olarak karışık bir gündesiniz, bir yandan yapmanız gerekenler bir yandan yapmanız gerekenleri yapmama isteği kafanız karmakarışık. Sevdiğiniz insana karşı yaklaşımlarınız katı olacaktır ve isteklerinizi kabul ettirmek konusunda ısrarcı davranacaksınız. Bu gün konuları abratmadan ve dikkatli davranın aksi halde çevreniz bu durumdan şikayetçi olabilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Her şeye ve herkese yetişiyorsunuz, tek yetişemediğiniz konu aşk. Oysa aşka zaman ayırmalısınız bunun hayatınız için ne kadar önemli olduğunu göremiyorsunuz. Farklı çevrelere grip yeni insanlar tanımalısınız ancak otoriter tavırlarınız buna pek izin vermiyor. İşinizi dair bir takım planlarınız var ve bu planları gerçekleştirmenin zamanı geldi.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Son günlerde siz fark etmeseniz de duygularınızın karşılığını fazlasıyla alıyorsunuz. Objektif yaklaşımlar yapmalısınız, iş hayatınızda bazı durumlar sizin istediğiniz dışında gelişebilir ancak yakın arkadaşınızın da yardımıyla bunun üstesinden geleceksiniz. Bu aralar farklı tekliflere açık olacaksınız ve para kaynağınızda olumlu değişiklikler olabilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Uzun zamandır bildiğiniz ama görmezden geldiğiniz konular birikti. Bugünlerde partnerinizle aranızda bazı konularda problemler çıkacak ancak bu problemler uzun süre çözümlenemeyecek gibi görünüyor. İş hayatınızda istediğiniz ortamı ve maddi kaynakları elde ettiniz bu sizi motive ediyor. Maddi sıkışıklık yaşıyorsunuz ancak bundan kurtulmak için yakın arkadaşlarınızın desteğiniz almaktan çekinmeyeceksiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bu günlerde kimi durumlar durumlar karşısında kararsız kalabilirsiniz ancak çevrenize kulak verirseniz bunu halledeceksiniz. Tatil planlarınızı erteleseniz iyi olacak. Çünkü maddi tartışmalardan uzak durmak için birikim yapmalısınız. Aklınızda yeni fikirleriniz var ancak bu her zaman işe yaramayabilir bunu tekrar düşünün.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

İşinize dair önemli gelişmeler önümüzdeki birkaç gün içerisinde gerçekleşebilir. Dikkatiniz işinizde olsun. Bazı ikili ilişkileriniz sizin için oldukça önemli sonuçlar doğuruyor hatta bu ilişkilerin çoğunda kazanan siz oluyorsunuz. Aklınızda yeni şeyler var yeni başlangıçlar yeni şeyler ancak bunu istediğiniz sonuca ulaştırmak istiyorsanız yapmanız gereken tartışmalardan uzak durmak olmalı.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Artık zamanı geldi, vesaretinizi toplayın ve artık içinizden geçenleri yapmanın bir yolunu bulun aksi halde sizin için bu durum içinden çıkılmaz bir hal alıyor olacak. Üstelik karşınızdaki sadece bir adım atmanızı bekliyor. İşyerinizde yaşadığınız küçük tartışmayı hafta sonuna taşımayın. Ama bazı sağlık sorunlarınızın üzerinde durmalısınız tekrar bir hastalığınız nüksedebilir ve bu durum uykusuzluğa sebep olabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bir süredir gerginsiniz ve bu etrafınıza yansıyor. Oysa partnerinize karşı daha hassas davranmalısınız. İş ilişkilerinizde bazen istemediğiniz durumlara düşebilirsiniz hatta ara sıra dışlanmış olduğunuzu bile düşünebilirsiniz. Gergin günler yaşadınız ancak onu geride bırakmayı öğrenmelisiniz aksi halde biliyorsunuz ki duygusal anlamda biriktirmek o kadar da iyi değil.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

İş sadece iştir unutmayın. İş yaşantınızla ilgili konularda aşırı tepki vermemeye özen göstermelisiniz. Aşk hayatınızda oldukça sakinsiniz ancak bu sakinliğin pek hayırlı olmadığını biliyorsunuz. Sakinsiniz çünkü patlamak için oldukça biriktirdiniz ve bunun bir çıkış noktası olacağını tahmin ediyordunuz. Maddi açıdan daha ılımlı davranmak hatta paranızı harcamamak eğilimindesiniz ancak bunu özellikle bu aralar pek beceremiyorsunuz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Hafta nihayet bitiyor. Tüm haftanın yorgunluğunu iş arkadaşlarınızla birlikte atmak için akşam fırsat yaratın. Maddi konularda hassas davranıyor olmanız sizin karınıza olacak hatta birikim yapmanın faydasını yakın zamanda göreceksiniz. Ancak zamanınızı kendinize ayırmıyorsunuz fiziksel olarak zorlanabilirsiniz biraz zamanınızı kendinize harcamalısınız.