23 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün gerçekte ne hissediyorsanız dışarıya onu yansıtmalısınız. İnsanlara iyi görünmek için yüzünüze farklı maskeler takmanıza gerek yok. Zaten insanlara kolaylıkla kendinizi sevdirebilen birisiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Tüm enerjinizi işinize harcayacağınız bir gündesiniz. Projenizdeki her detaya incelikle önem verecek ve mükemmel sonuçlar çıkaracaksınız.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Yapmanız gereken şey olayları basit tutmak. Bir sorun ne kadar karışık görünürse görünsün ona en basit açıdan bakmaya çalışmalısınız. Düğümlerin kendiliğinden çözüldüğünü göreceksiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

İçinizde biriken öfkeyi dışarı kusmanız an meselesi. Eğer bunu bugün yaparsanız ortalığı fena karıştıracaksınız. Sakin kalın ve sizi öfkelendiren kişiyle daha uygun bir zamanda konuşun.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün doğaya daha yakın olmak size iyi gelecek. Varsa bahçenizdeki yoksa evinizdeki çiçeklerinizle vakit geçirin. Onları sulayın ve budayın. Böylelikle tüm stresinizi toprağa akıtacak ve kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Olmayan şeyleri oldurmaya çalışarak zamanınızı boşa harcamayın. Hayatınızı istikrarlı hale sokacak şeylere eğilin.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Yataktan kalmadığınız sürece sizi bekleyen sorumlulukların hiçbiri hafiflemeyecek. Kendinize gelin ve işlerinizin başına oturun. Başlangıç için adım attıktan sonra devamının ne kadar hızlı ilerlediğine siz de şaşıracaksınız.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bu aralar günleriniz çok yoğun geçiyor olmalı. Kendinizi çok fazla yorgun hissediyor olabilirsiniz. Yoğun çalışma saatleriniz arasında mutlaka mola verin ve kendinizi iyi hissedeceğiniz şeylerle uğraşın.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün etrafınızda bir koruma kalkanıyla geziyor gibisiniz. Herkesin sizi inciteceğini düşünüyorsunuz. İnsanlara güvenmeye çalışmalısınız.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

İş yerinizde çalışma arkadaşlarınızdan alacağınız destek bugün yükünüzü oldukça hafifletecek. Yetiştirmeniz gereken işleri tam zamanında bitireceksiniz. Size yardım edenlere teşekkür etmeyi sakın unutmayın!

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

İnsanlarla sohbet ederken onların lafını bölmemeye dikkat etmelisiniz. Bazen farkında olmadan bunu yapıyor olabilirsiniz. Kulaklarınızı açın ve karşınızdaki kişinin ne anlatmak istediğine dikkatinizi verin.