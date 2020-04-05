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23 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

23 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

23 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

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Polis Basın Subaylığı, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağına uymayan 23 kişinin tespit edilip tutuklandığını açıkladı.

Bakanlar Kurulu tarafından, saat 00:00’dan 14 gün süre ile kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, 04 – 05 Nisan’da, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 11 kişinin kısmi, 12 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 23 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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