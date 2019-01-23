23 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız gündeminizi meşgul edebilir. Daha fazla üretken olabilmek için işlerinizi planlamalısınız. Gün içinde sizi yıpratan konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Endişe duyduğunuz konular tekrar sizi rahatsız edebilir. İlerleyen saatlerde yaratıcılığınızı kullanarak sevdiklerinize sürprizler hazırlayabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı kullanmak isteyebilirsiniz. Gün içinde aşk hayatınızla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Sabah saatlerinde sinirinizi kontrol etmeniz gereken konular gündeme gelebilir. İlerleyen saatlerde koşullar daha akıcı. Hobilerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Zevk aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Sabah saatlerinde ateşli tartışmalardan uzak durmanızda fayda var. Gün içinde eskide kalan ailevi konular gündeminize gelebilir. Güvenliğinizi ilgilendiren olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Sorunları kendi iç sesinizi dinleyerek çözebilirsiniz. Babanızla ilgili olayları göz ardı etmeyin. Gün içinde güven aradığınız yerlere çekilebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Yakın çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde iletişim eksikliğinden sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Abartılı şekilde tepki vermemeye özen göstermelisiniz. Gün içinde işlerinizi toparlamak için çaba sarf edebilirsiniz. İlerleme hissi içinde engelleri aşmak için kendinizi güçlü hissedeceğiniz zamanlar var.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Cüzdanınızla ilgili konulara yönlenebilirsiniz. Bütçe yapmak ve maddi kaynaklarınızda değişikliğe gitmek istediğiniz zamanlar olabilir. Harcamalarınıza özen göstermelisiniz. Başkalarından alacağınız desteklerle gün içinde rahatça işlerinizi halledebileceksiniz. Kişisel yeteneklerinizi kullanacağınız olaylar yaşayabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Kişisel hassasiyetiniz olan konulara yönlenebilirsiniz. Sabah saatlerinde daha fazla detaycı olacağınız zamanlar var. Karşınızdakileri tenkit ederken dikkatli olmalısınız. Uğraştığınız işlerde daha fazla risk almaya meyilli olabilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcamalarınızı abartabilirsiniz. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Gizli kalan düşmanlıklar yüzünden bugün biraz keyfiniz kaçabilir. Bilemediğiniz nedenlerden dolayı kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz. Gün içinde yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönlenmek isteyebilirsiniz. Hobilerinize zaman ayırmak keyfinizi yerine getirecektir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Gelecek beklentilerinizle ilgili hedefleriniz için çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz. Dernekteki işlerinizi toparlamanızda fayda var. İş hayatınızda alacağınız desteklerle daha hızlı ilerlediğinizi hissedebilirsiniz. Gün içinde iletişimle ilgili problemler canınızı sıkabilir. İş hayatınızla ilgili risk almaya açık zamanlar içindesiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

İş hayatınızdaki konulara yönleneceğiniz bir gündesiniz. Üstlerinizle ilgili konularda konuşmalarınıza dikkat etmenizde fayda var. Toplum önünde olmaktan keyif alacağınız zamanlar var. İşlerinizi yoluna koymak için çaba gösterebilirsiniz. Gün içinde annenizle ilgili konulara özen göstermelisiniz. Harcamalarınıza abartıya kaçmayın.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün uğraştığınız işlerde bütünü görmek çok daha kolay olacak. Akademik olarak ilgilendiğiniz konulara yönelebilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla buluşmak keyifli olabilir. Sabah saatlerinde kırıcı olmamak adına konuşmalarınızda dikkatli olmanızda fayda var. İlerleyen saatlerde daha akıcı koşullar söz konusu.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Endişe duyduğunuz olaylar gündeme gelebilir. Sabah saatlerinde iletişimden kaynaklı krizlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Banka veya finansal konularla ilgilenirken dikkatli olmanızda fayda var. Gözden kaçan şeyler olabilir. Gün içinde yenilenme ihtiyacı içine girebilirsiniz. Akşam saatlerinde daha yaratıcılığınızı kullanacağınız konulara yönlenebilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

İkili ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde eşinizle karşıt fikirlerde olduğunuz konu üzerinde tartışabilirsiniz. Denge arayışı içinde olacağınız zamanlar var. Sizi uğraştıran durumlara karşı temkinli olmalısınız. Uğraştığınız işlerde yönünüzü netleştirmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde farklı programlar yapmak isteyebilirsiniz.