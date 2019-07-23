23 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Geleceğinize dair güzel şeyler düşünüyorsunuz ve bunun olacağına inanıyorsunuz sakın pes etmeyin. Size gelecek konusunda yardımcı olacak insanlar çıkacak karşınıza size köstek değil destek olan insanlar olacak. Bazı konularda sabırsız olmamanız gerekiyor çünkü hayatınız boyunca sabırlı olmayı öğrettiler size bu yüzden daha sabırlı olmanız gerekiyor. Bazı konuları artık sakince yaklaşmanın vakti geldi, asabi bir şekilde yaklaşmayın sakin yaklaşın ki her şey çözüme kavuşsun.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Yaşadığınız bazı üzüntülü olaylar başınızda çok yorabilir fakat başınızın yorulması pek de büyük bir sorun değil bedeniniz yorulursa o zaman kendinizi daha kötü hissedersiniz. Eski sevgilinizle karşılaşma olanağımız çok yüksek fakat eski sevgiliniz sizi tanıyamayacak ondan sonra o kadar çok değiştiğiniz ki siz bile bazen kendinizi tanıyamıyorsunuz. Eğitim almak istediğiniz bir kaç yer var eğitiminizde kendinizi daha iyi geliştirmek için çabalıyorsunuz. Arkadaş çevrenize biraz daha dikkat edin çünkü içten pazarlıklı bir sürü arkadaşınız var size zarar gelmeden ilişkinizi kesin.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Partnerinizle bu ara gereksiz kavgalar yapabilirsiniz fazla dikkate almanıza gerek yok çünkü gereksiz olduğu için uzatacaktır. Bu arada kendinize zaman ayırmaya bakın çünkü zamanınız çok kıymetli bu kıymetli zamanınızı kendinize kullanın. Sanki bu dünyada yaşamıyormuş gibi hissediyorsunuz, kendinizi bütün evrenle bağlantılarınızı kesmiş durumdasınız. Ailenize değer veriyorsunuz bu yüzden aileniz bunun karşılığında sizinle gurur duyuyor ve olabildiğince istediğiniz her şeyi yerine getiriyor. Kendinize çok sıkıntı yapıyorsunuz ve her şeyin hemen olmasını istiyorsunuz, fazla paniksiniz daha sakin kalmaya çalışın ki çabuk yaşlanmayın.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bu arada sizi daha bir zinde gördüm, kendinize güveniniz artmış bu çok iyi bir şey umarım bu hep böyle olur çünkü insanın kendine olan özgüveni çok önemli kendine olan özeleştirisi de çok önemli umarım bunlar hep böyle olur. Ailenizle planladığınız çok güzel bir piknik var veya ufak bir tatil fakat bunlar size o kadar iyi gelecek ki hem aktiviteniz gelişmiş olacak hem de kafa yapınız daha bir rahatlamış olacak. Geleceğinize dair güzel yatırımlar yapıyorsunuz, daha iyi eğitimler almak için canla başla çabalıyor ve bu eğitimi alabilmek için çalışıyorsunuz, çok yoruluyorsunuz fakat üzülmeyin her şeyin karşılığını alacaksınız. Harcamalarınıza dikkat edin çok istediğiniz bir şey var ve onu alabilmek için kendinize sınır koyun.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bu ara sakinliğinizi korumakta fayda var aksi taktirde bedenen çok yorulacaksınız. Arkadaşlarınızla küçük bir plan yapıp mangal keyfi yapabilirsiniz güzel bir hafta içi veya hafta sonu geçirebilirsiniz daha güzel olması için çabalayın. Ailenize de zaman ayırmayı unutmayın çünkü ailenin yeri daha farklıdır. Geçmişimizdeki bazı anılar su yüzüne çıkabilir mi Buda sizi üzebilir fakat üzülmemeniz gerekiyor çünkü geçmiş geçmişte kalmıştır bunu yaşam tarzınıza ve beyninize yerleştirdiğiniz sürece hiçbir şekilde sorun yaşamayacaksınız. Geleceğiniz parlak ve alacağınız iş teklifleri şimdiden sıralanıyor daha güzel yerlerde olmak için çabalayın, biz buna inanıyoruz sizde inanın başaracaksınız.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bu ara iş yemekleriniz daha da bir arttı çünkü yapacağınız o kadar proje var ki bu projelere toplantılar bile yetmiyor. Size kalan zamanda yani izin günlerinizde çok güzel planlarınız var, aileniz varsa ailenizle birlikte plan yapabilirsiniz, sevgiliniz varsa partnerinizle güzel ve aşk dolu bir aktivite yapabilirsiniz.aileni sizinle gurur duyuyor böyle bir evlat yetiştirdi için dürüst olma konusunda her zaman dürüst oldunuz, tabi arasıra pembe yalanlar söylenebiliyor genellikle bu pembe yalanlar aileyi üzmemek adına, ailenizi kendinizden fazla düşündüğünüz için oluyor bu hep böyle olur inşallah. Alacağınız belirli miktar bir ücret olacak ve bu alacağınız ücreti direk bankaya yatırıp, güzel bir şeylere yatırım yapmak istiyorsunuz, hedefinize ulaşıcaksınız vazgeçmeyin.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Sosyal çevrenizde dalgalanmalar gözlemlenebilir. Çevrenize yeni insanlar katılabilir, yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Aynı zamanda çevrenizdeki kişilerden işleri nedeniyle bazı arkadaşlarınızla vedalaşabilirsiniz. Ruhunuz son zamanlarda sıkıntıya giriyormuş gibi bir halde olabilir. Fazla endişe etmeyin sadece günlük gerçekleşecek bir olay. Keyfinize düşkünlüğünüzden dolayı huzursuz olacağınız her durumdan şikayetçi olabilirsiniz. Sizin tarafınızdan fark edilmesini bekleyen bazı gizli hayranlarınız var. Aşk hayatınız yalnız ilerliyor ve artık yeni birini hayatınıza almak istiyorsanız etrafınızdaki kişileri daha dikkatli incelemelisiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Keyfinizi kaçıracak bazı durumların içerisinde olabilirsiniz. Mükemmeliyeti baz alarak hareket ettiğinizden dolayı görmüş olduğunuz yanlışlarda tolerans üst sınırınıza git gide yaklaşıyorsunuz. İçinizden geçenler ve hissettikleriniz büyük oranla gerçekleşmesinden dolayı iç sesinize daha da güvenmeye başlıyorsunuz. Sizde pek güven sağlayamamış insanlar kapınızı çalabilir. Kalp kırıklığı yaşatmamak için geri çevirmek pek size göre olmamış olsa da herkes hakettiği değeri ve karşılığını alması gerektiğini unutmayın. Sağlığınız biraz sallantıda olabilir. Özellikle diş ve baş ağrıları sağlığınızda aktif rol oynayabilir. Şans şu sıralar sizden yana. Dört yapraklı yonca bugün sizi simgeleyecek bir bitki olarak seçilse hiçte kötü durmaz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Maddiyatınızın durumunu son günlerde fazlasıyla düşünmeye başlamış olabilirsiniz. Geçim sıkıntısı sizin için büyük sorun olarak nitelendiriliyor. Farklı yollardan para kazanmak için alternatifler peşine düşebilirsiniz. Ayrıca daha iyi bir gelir adına yatırıma dahi başvurabilirsiniz ancak yatırım için doğru zaman değil. Ailenizle sorunlu gün geçirdiyseniz sorunu çözüme kavuşturmak için bugün gerekli olan ne varsa bunu gerçekleştirmek için kolları sıvayın. Güler yüzünüz etrafınızdaki insanlara neşe saçıyor. En azından güler yüzünüzle mutlu olan insanların hatırına neşeli olmayı deneyin. Sıkıntılı geçirdiğiniz bu günlerin sonu çok yakın.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Seyahat yapmayı, gezmeyi ve eğlenmeyi çok seviyorsunuz. Bu yüzden sürekli bi seyahat planları kurma girişimindesiniz. Çıkacağınız tur veya gezilerde edineceğiniz yeni tecrübeler hayatınızın ilerleyen zamanlarında size çok fazla katkısı olacak. Moralinizde biraz düşüklük yaşanılabilir. İsteyipte elde edemediğiniz şeylerden dolayı kendinizi biraz şanssız hissedebilirsiniz. Spor aktivitelerinden biriyle ilgilenmeniz sizi daha fazla motive edecek. Kalbiniz çok çabuk kırılabilir. Ancak sevineceğiniz ve mutlu olacağınız haberler tez zamanda kapınıza dayanacak.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bütçeniz her ne kadar sıkıntılı olmuş olsa da işiniz için bazı girişimleriniz olacak. Kar zarar oranını fazla göz önünde bulundurmadığınızdan dolayı birazcık şansa güveneceksiniz. Neyse ki şans sizle birlikte. Kalbinizin temizliği aşk hayatınızda belirgin olacak. Kafa denginiz olacak insanla çok yakın zamanda tanışacaksınız. Yediğiniz ve içtikleriniz konusunda bir süredir seçici yaklaşımlarınız olabilir. Kimi kova burçları diyet açısından seçici kimileri ise damak zevki konusunda seçici olacak. Mutluluğunuz açık bir şekilde karşıdan anlaşılabiliyor. Gülümsemelerinizi eksik etmeyin.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Kendinize sıkça zaman ayırmayı seven birisiniz. Ancak son günlerde kendinize zaman ayıramıyorsunuz. İş temponuz yoğun bir süreç içerisine giriş yapacak. Yorgunluk üstünüzde yer edineceğinden dolayı metabolizmanızda güçsüzlük söz konusu olabilir. Bu yüzden yediklerinize dikkat etmeniz lazım. Aşk hayatınızda parıldama mevcut. Yakın zamanda aşk açısından yeni biriyle tanışabilirsiniz. Partneriniz var ise de partnerinizle birlikte daha iyi günler sizleri bekliyor olacak. Böylelikle her iki durumda da hayatınızın akışı daha kaliteli ve keyifli bir hal almış olacak. Yeni uğraşlar edinme isteğiniz mutluluğunuzu arttıracak.