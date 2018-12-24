23 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ!

Lefkoşa’da sakin Mustafa Burak Şanlı dün sabah hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün sabah saat 06.30 sıralarında Lefkoşa’da sakin 23 yaşındaki Mustafa Burak Şanlı, ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün saat 07.40 sıralarında yaşamını yitirdi.

Soruşturma devam ediyor.