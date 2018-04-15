23 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde dünden bu yana tedavi gören 23 yaşındaki Zimbabwe uyruklu Mgcinimuzu Muyo, dün akşam saat 18:30’da yaşamını yitirdi.

Şeker hastalığı tanısıyla yoğun bakımda bulunan Muyo’un kesim ölüm nedenin belirlenmesi için pazartesi günü otopsi yapılacağı öğrenildi.

Bu arada, Mgcinimuzu Muyo’nun Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Bankacılık Bölümü'nde dördüncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Polis, meseleyle ilgili inceleme başlattı.