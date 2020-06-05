23 Yaşındaki genç hayatını kaybetti

Gazimağusa’da 29.05.2020 tarihinde kalmakta olduğu ikametgahta aniden rahatsızlanarak kaldırılmış olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altında bulunan 23 yaşındaki Osman Saif Eldin 04.06.2020 tarihinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.