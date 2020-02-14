Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. 23 YAŞINDAKİ GENÇ İKAMETGAHINDA UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI
23 YAŞINDAKİ GENÇ İKAMETGAHINDA UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI

23 YAŞINDAKİ GENÇ İKAMETGAHINDA UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI

1 tutuklu!

A+A-

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (KOKAİN VE HİNT KENEVİRİ) TASARRUFU

13.02.2020 tarihinde, saat 11:30 sıralarında Ortaköy’de H.R.A.B.(E-23)’nin ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; yaklaşık yarım gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet yeşil renk plastik öğütücü içerisinde yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.