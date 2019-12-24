24 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Yardımsever biri olduğunuz ortada. Fakat atılan her yardım çığlığına siz cevap vermek zorunda değilsiniz. Bırakın başkaları sorunu çözsün.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Size yöneltilen masum bir yorum bugün kalbinizi kırabilir. Söylenilenlerin iyi niyetli olduğunu ve size yardım etmek istendiğini aklınızda tutun. Kendinize objektif bir gözle bakmaya çalışın. Böylelikle yapacaklarınızdan daha iyi verim alacaksınız.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

İçinde bulunduğunuz ortamlarda yaşanan tartışmalardan hep uzak durma taraftarısınız. Ancak bugün bu tartışmalara siz de katılmalısınız. İnsanlar sizin de ne düşündüğünüzü bilmek istiyor olmalı. Onlara tarafınızı belli edin.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün çok sevdiğiniz birinden çok büyük bir hediye alacaksınız. Hediye hem maddi hem de manevi açıdan çok yüksek değere sahip olacak. Bunun altında kalmadan nasıl karşılık vereceğinizi düşünmeye başlayacaksınız.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Kendinize çok yüksek hedefler belirlemeniz motivasyonunuzu düşürüyor olabilir. bunun yerine küçük adımlarla büyük yollar katetmeye çalışın.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Olaylar istediğiniz gibi ilerlemeye başladığına göre artık rahatlayabilirsiniz. Kendinize yeni sorunlar aramaya başlamayın. Bulunduğunuz noktanın rahatlığını hissedin.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün ne yapacağınız konusunda kararsız kaldığınız zamanlarda konuşmaya başlayın. Etrafınızda kimse olmasa bile durumu kendi kendinize konuşarak tartmak daha rahat karar almanızı sağlayacaktır.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün yeteneklerinizin test edileceği bir sınava girmeniz gerekebilir. Bu sınavın illa yazılı olmasına gerek yok. Ortaya çıkardığınız işler de sizin sınavınız sayılır. Elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Risk almayı seven tarafınızı sizi maceradan maceraya koşmaya itiyor olabilir ama bugün işinizi şansa bırakmamalısınız. Yaptıklarınızı kontrol ederek ve emin adımlar atarak ilerlemelisiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Maddi desteğe ihtiyacı olan bir arkadaşınıza borç verme konusunda kararsız kalmış olabilirsiniz. Yakın dostunuzun kötü gününde yanında olmalısınız. Kendinizi zora sokmayacak bir şekilde ona yardımcı olabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

İçgüdülerinizle hareket ettiğiniz taktirde sonucundan hiç memnun olmayacağınız yollara gireceksiniz. Bugün mantığınızla hareket etmeniz gerekli.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün insanlarla sohbet ederken din ve siyaset gibi hassas konulardan konuşmaktan kaçının. Etrafınızda olan herkes sizin gerçek dostunuz değil ve söylediklerinizden yanlış anlamlar çıkarabilir. Bunu unutmayın.