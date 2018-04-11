24 BİN 93 ARACA GEÇİCİ SÜRÜŞ İZNİ

Rum Motorlu Araçlar Dairesi, 1 Ocak -31 Aralık 2017 döneminde, Kıbrıslı Türklerin araçlarına verilen geçici sürüş izinlerine yönelik rakamları açıkladı.

Alithia gazetesi, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Motorlu Araçlar Dairesi’nin, 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihlerini kapsayan dönemde, Kıbrıs’ın güneyinde yasal dolaşımlarının sağlanması amacıyla Kıbrıslı Türklerin kullandığı 24 bin 93 araca, geçici sürüş izni verdiğini yazdı.

Gazete bu rakamların, Rum Ekologlar Milletvekili Yorgos Perdikis’in, sorusu üzerine, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Vasiliki Anastasiadu’nun meclise yönelik bilgilendirme notunda yer aldığını belirtti.

Gazete ilgili yasanın içeriğine yer verirken,Kıbrıs’ın güneyinde trafikte dolaşan Kıbrıslı Türk araçlarının, yine Güney Kıbrıs’taki sigorta şirketleri mukayyitliğine kayıtlı şirketler tarafından sigorta kapsamına alınması gerektiğini savundu.