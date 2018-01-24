24 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün kişisel olarak önem verdiğiniz konuları sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuların daha fazla üstüne gidebilirsiniz. Gün içinde ilişkiler önem kazanabilir. Akşama doğru maddi konular ön plana çıkabilir. Harcamalarınızı kontrol etmenizde fayda var. İşlerinizde teknik konuları çözmek için çaba sarf edebilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Gün içinde bilemediğiniz olaylar keyfinizi kaçırabilir. Ön göremediğiniz konulardan sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Dikkatsizlikten kaynaklanan durumlar oluşabilir. Gün içinde kardeşlerinizle ilgili konular sizi zorlayabilir. Akşama doğru kişisel hassasiyetler ön plana çıkabilir. İkili ilişkilerinizde daha fazla özen göstermelisiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün geleceğinizle ilgili planlamalar yapmak isteyebilirsiniz. Bazı konulara yön vermek çaba gerektirebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde engelleri aşmak isteyebilirsiniz. Eğitimlere daha bir özen göstermenizde fayda var. Akşam saatlerinde koşullar biraz zorlaşabilir. Bilemediğiniz konularda kayıplar yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

İş yerinizdeki statünüzü korumak için çabalayacağınız bir gündesiniz. Engellerinizi ortadan kaldırmak isteyeceksiniz. Üstlerinizle ilgili konular ön plana çıkabilir. Sorumlu olduğunuz konulara yön verebilirsiniz. İlerleyen saatlerde sevdiklerinizle birlikte planlar yapmak size iyi gelecektir. Eğitsel konularda daha fazla eğilmeniz gerekebilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün yeni şeyler öğrenmek ve ufkunuzu genişletmek için uğraş içinde olabilirsiniz. Yolculuklar önem kazanabilir. Kendinizi geliştirmek için fırsatları değerlendirebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi değiştirebilir. Akşama doğru sorumluluklarınız artabilir. Ticari konularda sizden daha bilgili kişilerle görüşme sağlayabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün endişe duyduğunuz konularla uğraşabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde daha fazla yoğunlaşacaksınız. Ortaklı konularda keyifsiz zamanlar yaşayabilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar söz konusu. Finansal konularda yenilenmeye gidebilirsiniz. Gün içinde teknik konulara çözüm getirmeniz beklenebilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Sabah saatlerinde ikili ilişkileriniz ön planda olabilir. Denge ve uyum arayışı içinde olabilirsiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Akşama doğru daha çok ortaklı konularla uğraşabilirsiniz. Size kriz yaratacak durumlar ön plana çıkabilir. İletişimle ilgili konularda aksaklıklar olabilir. Ticari konularda mantıklı davranmalısınız.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Çalışma hayatınızla ilgili koşullar gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizde ilerleme kaydetmek için daha fazla sorumluluk almak isteyebilirsiniz. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar içindesiniz. Akşam saatlerinde eşinizle ilgili konular ön plana çıkabilir. Birlikte program yapmak isteyebilirsiniz. İletişimle ilgili küçük sıkıntılar çıkabilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Gün içinde keyif aldığınız şeylere daha fazla zaman ayırabileceksiniz. Uğraştığınız konularda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Çocuklarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Hobileriniz için harcama yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde ev içindeki işlerinizi toparlamak için fırsat bulabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konular kafanızı kurcalayabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün ailenizle ilgili konular ön plana çıkabilir. Evinizdeki eksikliklerle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Yaşayacağınız sıkıntılı olaylardan dolayı, daha güvende olacağınız kişilerle görüşmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili konular çaba gerektirebilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Gün içinde iletişimden kaynaklanan yoğunluk olabilir. Yakın çevrenizdeki değişimlerden etkilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yoğun bir çaba içinde olabilirsiniz. Akşam saatlerini ailenizle geçirmek iyi fikir olabilir. Ev hayatınızdaki koşulları yeniden gözden geçirebilirsiniz. Evdeki işlerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün işlerinize yetenekleriniz sayesinde yön kazandırabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Sorunları toparlamak için çevrenizdeki kişilerden yardım alabilirsiniz. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla birlikte program yapabilirsiniz. Ticari konularda yeni fikirler gündeme gelebilir. İşlerinizi netleştirmek isteyebilirsiniz.