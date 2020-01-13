24 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ!

Lefkoşa Türk Belediyesi Müdür Muavini olarak görev yapan Ferdiye Sav’ın kızı Cansu Özkan bu sabah hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz haftalarda mide ameliyatı olduğu öğrenilen 24 yaşındaki Cansu Özkan’ın hayatını neden kaybettiği yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

Sabah kızını uyandırmaya giden annesi Ferdiye Sav tarafından yatağında ölü bulunan Cansu Özkan’ın herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı ifade edildi.

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