24 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ!
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı...
A+A-
Dün saat 17.05 sıralarında Gemikonağı'nda bir üniversiteye ait halı saha içerisinde Bakoh DIRBOGA (E-24) aniden rahatsızlanması sonucu kaldırılmış olduğu Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor
Etiketler : GemikonağıBakoh DIRBOGA, rahatsızlanma, ani ölüm
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.