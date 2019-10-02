24 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ!

Dün saat 17.05 sıralarında Gemikonağı'nda bir üniversiteye ait halı saha içerisinde Bakoh DIRBOGA (E-24) aniden rahatsızlanması sonucu kaldırılmış olduğu Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor