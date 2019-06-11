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24 YAŞINDAKİ GENÇ ÖLÜ BULUNDU!

24 YAŞINDAKİ GENÇ ÖLÜ BULUNDU!

Ani ölüm!

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Gazimağusa’da sakin 24 yaşındaki Ahmet Gürağaç dün sabah evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis açıklamasına göre bugün yapılan otopside Gürağaç'ın ölüm sebebinin “obeziteye bağlı gelişen kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Gürağaç’ın bugün öğlen namazına müteakip Gazimağusa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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