24 YAŞINDAKİ GENÇ ÖLÜ BULUNDU

Beyköy’de Hakan Alır isimli bir kişi intihar etti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, bugün saat 17.30 sıralarında Beyköy’de 24 yaşındaki Hakan Alır eniştesine ait ikametgahın ambar olarak kullanılan kısmında, kendisini, yaklaşık 2,5 metre yükseklikte bulunan tahta kalasa asmak suretiyle yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturma devam ediyor.