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24 YAŞINDAKİ GENÇ TUTUKLANDI!

24 YAŞINDAKİ GENÇ TUTUKLANDI!

Güney Kıbrıs'ten KKTC'ye...

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Kanunsuz mal tasarrufu

Gazimağusa’da M.B.(E-24), Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye herhangi bir yasal girişi bulunmayan ve kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu aracı kullandığı sırada polis tarafından tespit edildi.

Dün sabah meydana gelen olayda M.B. ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan C.B. (E-24) tutuklandı.

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