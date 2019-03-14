24 YAŞINDAKİ GENÇ TUTUKLANDI!
Güney Kıbrıs'ten KKTC'ye...
A+A-
Kanunsuz mal tasarrufu
Gazimağusa’da M.B.(E-24), Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye herhangi bir yasal girişi bulunmayan ve kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu aracı kullandığı sırada polis tarafından tespit edildi.
Dün sabah meydana gelen olayda M.B. ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan C.B. (E-24) tutuklandı.
Etiketler : Gazimağusa, kanunsuz mal, tutuklanma
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.