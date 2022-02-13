24 Yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşama tutunamadı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 12.02.2022 tarihinde, saat 12:45 sıralarında, Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Diyapoğlu(E-24) tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün (13.02.2022) tarihinde yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.